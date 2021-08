Skočil v Savo, iskali so ga, sam izplaval, pobegnil, spet so ga iskali in (tokrat) našli ...

26.8.2021 | 18:20

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Zgodaj davi ob 3.58 je na Cesti krških žrtev v Krškem moški skočil v reko Savo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pogrešano osebo iskali na brežinah in s čolnom na akumulaciji reke Save. Oseba je iz vode izplavala sama, je poročala Uprava za zaščito in reševanje.

A proti šesti uri zjutraj se je v Krškem na zahtevo policije nadaljevala iskalna akcija možakarja, ki je torej izplaval iz Save in pobegnil. Pri iskanju so sodelovali tudi reševalci Zveze reševalnih psov Slovenije Dolenjska in policisti, ki so iskanega nazadnje našli v naselju Videm-Krško.

Trk v Podgori brez ranjenih

Dopoldne ob devetih sta se na cesti v Podgori, občina Straža, zaleteli dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in umaknili avto s cestišča. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Sirena zaradi vaje ...

Ob 18.20 so zaradi gasilske vaje v kraju Repče, občina Trebnje, sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje.

M. K.