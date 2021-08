Umrl 15-letni voznik mopeda, našli so ga svojci

27.8.2021 | 07:00

Sinoči ob 23.14 so na cesti Pri cerkvi - Struge - Smuka v občini Dobrepolje svojci našli pogrešano mlajšo osebo, ki je negibno ležala ob motorju pri grmičevju. Gasilci PGD Videm in PGD Struge so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka in osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka, je poročala Uprava za zaščito in reševanje.

Z Generalne policijske uprave pa danes pojasnjujejo, da je umrli 15-letni voznik mopeda: na delu ceste, ki poteka iz levega v desni nepregledni ovinek po klancu navzdol, je zapeljal levo izven vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Med vožnjo ni uporabljal čelade, vozil je neregistrirano vozilo, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, še dodajajo policisti.

Motena bo dobava vode

Uporabnike iz Ul. Kozjanskih Borcev (HŠ 8, 18, 20, 22, 24, 28, 30 in 32) in Mladinske ulice v Brežicah (HŠ 12 in 15) Komunala Brežice obvešča, da bo danes predvidoma med 8:00 in 12:00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA 1981;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA 1981;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA ŠJ 2004.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1, na izvodu Čardak 5.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:30 do 11:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE, TP ROŽNI DOL, TP POTOKI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:30 do 11:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL, TP URŠNA SELA2, TP LAZE, TP LAZE KOGENERACIJA, TP TRAVNI DOL, TP BLAŽEVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sveti Jakob med 8. in 10. uro in na območju TP Globoko Dobrava med 11. in 13. uro.

M. K.