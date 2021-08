Med naj prostovoljci Viktoria Krusharova

27.8.2021 | 08:10

Sprejem najprostovoljcev pri predsedniku države (foto: Nebojša Tejić/STA)

Ljubljana/Novo mesto - Predsednik republike Borut Pahor je včeraj priredil sprejem ob zaključku natečaja Prostovoljec leta 2020, ki ga pripravlja Mladinski svet Slovenije (MSS), so sporočili iz urada predsednika.

Naj prostovoljski projekt 2020 je postal projekt Centra starejših Notranje Gorice DEOS "Mala pozornost za veliko veselje".

Prostovoljci in sodelavci centra DEOS, ki so pripravili zmagovalni projekt, so skrbno pregledali, uredili in razposlali ročno napisane voščilnice z dobrimi željami, ki so jih v center pošiljali iz šol, društev, zavodov in drugih sodelujočih ustanov. Voščilnice so dosegle več kot 21.000 starostnikov.

Pahor je novembra lani na posebni slovesnosti direktorici Centra starejših Notranje Gorice DEOS in pobudnici akcije Ani Petrič vročil jabolko navdiha.

Na tokratni natečaj je bilo prijavljenih 66 posameznikov-prostovoljcev in 13 prostovoljskih projektov. Na prireditvi so bili podeljeni nazivi najprostovoljka in najprostovoljec v treh starostnih kategorijah, pa tudi posebni priznanji za najboljšega mladinskega voditelja in najboljši mladinski projekt.

Najboljša mladinska voditeljica je na predlog Zveze tabornikov Slovenije postala Eva Bolha. Najboljši mladinski projekt pa je "Dan ZaMe", ki so ga na Gimnaziji Kranj izvedli za lajšanje duševnih stisk mladih v času epidemije novega koronavirusa.

Naj prostovoljka v starostni skupini do 19 let je postala Viktoria Krusharova, ki jo je Gimnazija Novo mesto je v projektu Telefonsko družabništvo s tedenskimi telefonskimi klici krajšala čas starejšim in jim pomagala premagovati osamljenost. Prav tako je bila koordinatorka projekta Dijaki za osnovnošolce.

Ostali najprostovoljci so v svojih starostnih skupinah postali Luka Štrukelj, Kristina Stražišar in Luka Mehle ter Marija Radkovič in Mladen Sedlar.

Prostovoljci in projekti so bili izbrani na podlagi natečaja, ki ga je objavil Mladinski svet Slovenije, k sodelovanju pa je povabil vse institucije in posameznike, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljstvo. Predsednik republike je častni pokrovitelj projekta Prostovoljec leta in je zbrane prostovoljke in prostovoljce na slovesnosti tudi nagovoril.

STA; M. K.