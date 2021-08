Vas Zavrate pri Radečah dosegla 100-odstotno energetsko samooskrbnost

27.8.2021 | 10:30

Foto: Sonce energija

Radeče/Zavrate - Vas Zavrate pri Radečah je v teh dneh z uradno priključitvijo dveh sončnih elektrarn s skupno močjo 50 kilovatov postala prva 100-odstotno energetsko samooskrbna vas v Sloveniji skladno z novim zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zavrate naj bi tako pridelale trikrat več elektrike, kot jo bodo porabile.

Kot so sporočili iz podjetja Sonce energija, se njihova prizadevanja za skupnostno samooskrbo tu šele začenjajo, saj so v načrtih novi projekti. Solastnik skupine Sonce in direktor platforme SunContract Gregor Novak je povedal, da gradijo samooskrbni center mesta Radeče, načrtujejo pa še eno samooskrbno vas v občini Radeče in dodatne v nekaterih drugih delih Slovenije.

Ogromen potencial

Slovenija ima po njegovi oceni ogromen potencial glede samooskrbnih skupnosti, zato je njihov cilj, da bodo v naslednjih 10 letih vse strehe v vaseh in mestih pokrili s sončnimi elektrarnami in jim tako zagotovili samooskrbnost.

Skupina Sonce, v okviru katere deluje tudi podjetje Sonce energija, je eden največjih ponudnikov sončnih elektrarn v Sloveniji. Direktor podjetja Sonce energija Roman Gregorn je dejal, da se lahko po skoraj 15 letih od njihovega prvega fotovoltaičnega projekta pohvalijo z več kot 1000 uspešno realiziranimi projekti tako na področju samooskrbe za gospodinjstva in kmetije kot tudi projekti za poslovne stranke in industrijo.

Temu naboru pa sedaj dodajajo še prvo skupnostno samooskrbo, ki deluje v skladu z novim zakonom o spodbujanju obnovljivih virov in bo omogočala, da se bo celotna vas Zavrate napajala izključno iz naravi prijaznih virov energije.

Kar ločuje vas Zavrate od drugih projektov samooskrbe, je samooskrbna skupnost, podprta na energetski tržnici SunContract, digitalni platformi, ki jo uporablja Sonce energija in podpira povsem nov poslovni model rabe zelene energije med proizvajalci in odjemalci električne energije. Končnim porabnikom namreč omogoča neposredno koriščenje skupnostnega obnovljivega vira in povezovanje s proizvajalci elektrike, kar zagotavlja večjo dostopnost energetike za posameznike.

Nižji računi

Omogoča tudi večjo transparentnost na trgu električne energije in 10 do 15-odstotno zmanjšanje računa za elektriko vključenih v skupnost oz. do 50-odstotno zmanjšanje računa za elektriko za uporabnike, ki skupnosti nudijo svoje strešne površine. Uporabniki lahko tako razpolagajo z vso količino elektrike, ki jih proizvede njihova elektrarna, tudi z viški iz preteklega leta, ki jih lahko prenesejo prosto na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji ali jih unovčijo. Transparentnost in varnost poslovanja zagotavlja napredna tehnologija blockchain.

Lastniki samooskrbnih elektrarn, ki uporabljajo platformo SunContract, so lani proizvedli nekaj manj kot 800 megavatnih ur viškov, kar je enako količini elektrike, ki jo porabi približno 200 povprečnih slovenskih gospodinjstev s standardno porabo elektrike 4000 kilovatnih ur na leto. Prav tako je nakup elektrike prek platforme SunContract tudi pozitivno prispeval k zmanjšanju izpusta ogljikovega dioksida za 4452 ton.

Podjetje Sonce energija se ukvarja s postavitvijo različnih vrst sončnih elektrarn, prodajo električne energije preko energetske tržnice in drugih trajnostnih produktov, kot so toplotne črpalke in električne polnilnice.

STA; M. K.