FOTO: Na novo asfaltirana cesta bo še bolj povezala občane

27.8.2021 | 13:15

Trak so prerezali: predstavnik podjetja Gostgrad Gašper Zupančič, poslanec Jožef Horvat, zakonca Majda in Branko Jarc ter župan Jože Papež.

Lokalna cesta Trebča vas-Zafara je zdaj v celoti asfaltirana.

Trebča vas - Občina Žužemberk se je pred nekaj tedni lotila urejanja lokalne ceste Trebča vas-Zafara. Približno 1,7 km dolg odsek, ki je bil prej makadamski, so razširili in asfaltirali ter ga včeraj tudi predali namenu. Na slovesnosti se je zbralo kar precej občanov, ki so veseli, da je po dolgih leti čakanja končno le na vrsto prišel omenjeni odsek.

»Želja ne samo mene, ampak številnih občanov je bila, da to cesto asfaltirajo. Že dolgo časa sem na občino nosil prošnje, a verjetno so jih tam samo odložili v predal. Kopije sem shranjeval tudi sam doma, v vseh teh letih se jih je s slikami nabralo za približno en fascikel. A z novim županom so se zadeve začele premikati. Na zboru občanov sem še enkrat izpostavil željo po tem, da se odsek asfaltira. Zadeve so se letos začele premikati naprej,« je zadovoljen Branko Jarc iz Trebče vasi.

Ob vsakem deževju so nastajale manjše jame, ki jih je bilo treba sanirati. Ob neurjih pa je bila cesta težko prevozna. »Pred leti sem enkrat, ko sem nerodno zapeljal v eno od jam, celo odtrgal kolo na avtomobilu,« je povedal Jarc in doda, da se je poleti zaradi makadama tudi zelo prašilo.

Župan Jože Papež je poudaril, da to ni bila samo želja posameznika, ampak potreba številnih občanov, ki so cesto dnevno uporabljali. »Večkrat na leto smo jo morali popravljati. Izračunal sem, da odkar sem župan, smo za vzdrževanje v zadnjih treh letih namenili 15.000 evrov. Tudi iz tega razloga, smo se odločili za investicijo, ki nas je stala 280.000 evrov z DDV. Zdaj bo to rešeno za nadaljnjih 30 let,« je prepričan Papež. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Eltim iz bližnje Krke, kot podizvajalec pa je dela opravilo podjetje Gostgrad iz Žužemberka. Župan upa, da bo urejena cesta še bolj povezala in združevala občane. Po občini je še kar nekaj makadamskih odsekov, ki jih nameravajo v prihodnje urediti, razmišljajo tudi o odseku Jama-Stavča vas.

Cesto je blagoslovil domači župnik Franc Vidmar, slovesnosti, ki jo je povezovala Lilijana Hrovat, pa se je udeležil tudi poslanec Jožef Horvat.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija