V Semiču se začenja etnološko-turistična prireditev Semiška ohcet

27.8.2021 | 09:40

Prikazali bodo semiško ohcet skozi čas. (simbolna fotografija; arhiv DL)

Semič - V Semiču se drevi začenja tradicionalna etnološko-turistična prireditev Semiška ohcet. Gre za eno izmed treh tradicionalnih prireditev v Beli krajini, temelji pa na ohranjanju kulturne dediščine, ljudskih običajev in ohcetnih prigod. Prireditev, ki je namenjena vsem generacijam, bo potekala do nedelje.

Ob osrednjem dogajanju so organizatorji pripravili tudi številne spremljajoče dogodke, kot so šesti festival ŠtrudlFest, aktivna kuhinja, različne animacije za najmlajše, razstave, ustvarjalne delavnice ter tržnica domače obrti in kulinarike, so sporočili iz Kulturnega centra Semič.

Nocoj bodo v trškem jedru Semiča prikazali semiško ohcet skozi čas, sledil bo večer rumenega muškata z degustacijo vin, nastopil bo glasbeni duet Martina Mravinec & Marko Simčič.

V soboto bo potekal šesti ŠtrudlFest, za najmlajše so pripravili čarodejsko predstavo, sledili bo voden ogled trškega jedra Semiča, koncert Kulturno-umetniškega društva godbe na pihala Semič, blagoslov motoristov in kolesarjev, spregovorili bodo tudi o izzivih v folklorni dejavnosti, potem pa bosta koncerta Trio Vivere in glasbene skupine The Šuljeks.

V nedeljo bo pri gasilskem domu Semič na ogled razstava ovc in koz Društva rejcev drobnice Bele krajine, prireditev pa bodo sklenili s srečanjem belokranjskih vinogradnikov.

M. K.