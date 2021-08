Dobréč najboljši na svetu

Tamburaški orkester Dobréč se je po treh letih znova udeležil svetovnega tamburaškega festivala Tamburica FEST Novi Sad in pometel z vso konkurenco.

Kot so preko svojega družbenega omrežja sporočili belokranjski tamburaši, so, sicer v nekoliko manjši zasedbi, ponosno zastopali barve Slovenije na 14. svetovnem tamburaškem festivalu Tamburica FEST v Novem Sadu in se »domov vrnili kot zmagovalci festivala ter si tako pridobili naziv najboljšega tamburaškega orkestra.«

Nagrado jim je izročil direktor festivala dr. Jovan Pejčić.

V sestavu so sicer nastopili Klara Simčič, Katja Banovec Vrviščar, Ana Štajdohar, Katja Pezdirec, Anja Pešelj, Nejc Šuštarič, Anton Grahek, Jurij Ivanušič, Marko Simčič, Jan Gašperič in vokalistka Martina Mravinec.

