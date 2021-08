FOTO: Čelno trčenje avtodoma in tovornega vozila

27.8.2021 | 15:30

Foto: Gasilska enota Ribnica

Včeraj nekaj minut čez 15. uro je na cesti proti Turjaku prišlo do prometne nesreče. Tovorno vozilo s priklopnikom je čelno trčilo v avtodom nemškega državljana. Voznik tovornega vozila namreč zaradi prekratke varnostne razdalje ni mogel ustaviti za kolono vozil. Zapeljal je na nasprotno stran ceste in trčil v avtodom, ki je pripeljal nasproti.

Po informacijah ribniških gasilcev je ena oseba ostala ukleščena v vozilu. "Gasilci Gasilska enota Ribnica in Gasilska brigada Ljubljana - Ljubljana Fire Brigade smo s tehničnim posegom prišli do ponesrečenca, ga s pomočjo zajemalnih nosil izvlekli iz vozila ter ga predali reševalcem," so sporočili iz GE Ribnica. Voznik je utrpel lažje poškodbe.

M. K.