Adria Mobil z rekordnim poslovnim letom

27.8.2021 | 14:30

Foto: Adria Mobil

Novo mesto - Adria Mobil je v aktualnem poslovnem letu, ki se konča s koncem meseca, prodala skoraj 20.000 vozil za prosti čas blagovnih znamk Adria in Sun Living ter mobilnih hišic Adria. Gre za nov rekord podjetja, ki rast beleži že dlje časa.

Kot so sporočili iz podjetja, so v zadnjem letu obseg prodaje še povečali, saj kupci, med katerimi je tudi veliko novincev, iščejo lastno vozilo za prosti čas, ki omogoča nova doživetja. Po njihovih navedbah je že skoraj vsaka deseta prodana počitniška prikolica v Evropi blagovne znamke Adria, pri čemer njihov tržni delež v segmentu počitniških prikolic znaša 9,5 odstotka in šest odstotkov v segmentu avtodomov in vanov.

Skupni tržni delež v višini sedem odstotkov v letošnjem poslovnem letu za Adrio pomeni najboljši položaj na evropskih trgih, so izpostavili. Kot so navedli v podjetju, se uspešno spopadajo tudi s prekinitvami v dobavnih verigah, ki so v zadnjih devetih mesecih vplivale na poslovanje vseh akterjev v panogi vozil za prosti čas.

"Z rezultatom poslovanja v letu 2020/21 smo in moramo biti zadovoljni, saj smo opravili celovito delo na področju razvoja novih izdelkov ter navkljub motnjam uspeli zagotavljati kontinuiteto proizvodnega procesa, kar je bilo v danih razmerah vse prej kot enostavno," je aktivnosti in rezultate preteklega poslovnega leta povzela generalna direktorica Sonja Gole.

Vozila za prosti čas Adria so na voljo pri 500 Adrijinih pooblaščenih zastopnikih po Evropi in širše. Modeli in specifikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo od države do države. Vozila za prosti čas Sun Living so na voljo pri več kot 100 pooblaščenih trgovcih po vsej Evropi.

