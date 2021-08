Trebanjci hitro zapolnili vrzel v vratih

27.8.2021 | 13:30

Vratarski tandem Ristanović-Blaževič (foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Zaradi težav zavoljo poškodb med vratnicama se je vodstvo rokometnega kluba Trebnje hitro odzvalo in poiskalo zamenjavo za Aljošo Čudiča ter Urha Brano. Že danes bosta za nastop na evropskem parketu kandidirala Jure Blaževič iz Dobove in izkušeni črnogorski čuvaj mreže Radivoje Ristanović, so sporočili iz kluba.

Danes ob 18. uri Trebnje čaka prva tekma prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti danski zasedbi Holstebro, na kateri bosta med vrati zaradi poškodb Čudiča in Brane vratarja Blaževič in Ristanović, ki je nazadnje branil v hrvaškem Zagrebu.

Blaževič bo trenerju Urošu Zormanu na voljo za obdobje evropskih obračunov, nekdanji črnogorski reprezentant Ristanović pa ostaja trebanjski lev še vsaj do konca prvega dela sezone.

"Zelo sem vesel, da prihajam v rokometni kraj, ki ima odlične navijače ter visoke ambicije. Ekipa je mlada in ima odličnega trenerja, kar je eden izmed razlogov za prihod v Trebnje. Klub je odlično organiziran, zato so prvi vtisi sijajni. Pred nami je izjemno pomembna tekma, verjamem v fante, zato gremo od prve minute dalje po zmago," je za klubsko spletno stran povedal Ristović.

M. K.