Potrjen javni razpis štipendij za študij v tujini

27.8.2021 | 14:40

Včerajšnja seja (foto: RRA Posavje)

Krško - Člani strokovne komisije za štipendiranje pri Regionalni razvojni agenciji Posavje so potrdili Javni razpis štipendij s področja kulture za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2021/2022, ki bo objavljen 3. septembra v Uradnem listu.

Včeraj je potekala konstitutivna seja komisije, v katero so bili za mandatno obdobje petih let imenovani naslednji predstavniki občin - Anita Krajnc (Občina Kostanjevica na Krki), Vlasta Kuzmički (Občina Sevnica), Bernardka Zorko (Občina Krško), Dušan Berkovič (Občina Bistrica ob Sotli), Melita Simončič (Občina Radeče) in Patricia Čular (0bčina Brežice). Za predsednico komisije je bila ponovno izvoljena Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj in v.d. direktorice občinske uprave na Občini Brežice.

Člani strokovne komisije so potrdili objavo Javnega razpisa štipendij s področja kulture, ki se sofinancira iz proračuna omenjenih občin. Razpis je namenjen posameznikom, ki študirajo v tujini na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine. Potrdili so tudi pobudo RRA Posavje o poenoteni višini mesečnega štipendiranja med občinami.

Javni razpisi bo objavljen tudi na spletni strani www.rra-posavje.si, z rokom prijave do 15.10.2021. Letos lahko prvič na razpisu kandidirajo tudi posamezniki iz Občine Bistrica ob Sotli, še sporočajo iz RRA Posavje.

M. K.