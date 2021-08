Stanovanjski sklad z novimi najemnimi stanovanji na Čardaku; razpis 1. novembra

27.8.2021 | 15:00

Danes so trak prerezali Stjepan Jarnević, direktor podjetja TGH, mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS in Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj.

Pogled s terase nadstandardnega stanovanja v 4. nadstropju ...

Črnomelj - Ponudbo javnih najemnih stanovanj je Stanovanjski sklad RS razširili tudi v Črnomelj. V novem objektu, imenovanem Čardak, je sklad odkupil 30 od skupno 48 stanovanj.

Stanovanja se nahajajo v treh etažah. Vsa imajo ložo ter pripadajočo shrambo in parkirno mesto. Površina stanovanj se giblje od 46 do skoraj 70 kvadratnih metrov. Stanovanjski sklad je največji kupec stanovanj v objektu, preostalih 18 je namenjenih trgu. V nizkem in visokem pritličju so oskrbovana stanovanja, v terasni etaži pa nadstandardna.

Večstanovanjski objekt Čardak je po 33. letih prvi novi večstanovanjski objekt s toliko stanovanji v Črnomlju

»Gre za sodoben, energetsko napreden objekt v mirni soseski in neposredni bližini doma starejših občanov. Okolica je primerna za sprehode in športne aktivnosti v naravi,« je ob današnjem rezanju traku dejal direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Stanovanja bo v stroškovni najem ponudil po zagotovitvi vseh potrebnih pogojev za objavo razpisa, predvidoma 1. novembra.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki se je tudi udeležil današnjega odprtja, je dejal, da je novi objekt korak k temu, da bodo mladi ostali v Beli krajini. Cilj nacionalne stanovanjske politike je po njegovih besedah 10.000 novih najemnih stanovanj v 10 letih. Letos sprejeta novela stanovanjskega zakona omogoča lažje investiranje, spreminja pogoje vzdrževanja in ustanavlja javni najem stanovanj. To so bo besedah ministra dejavniki, ki bodo vzpodbudili trg najemnih stanovanj, pa tudi njihovo gradnjo.

Vrednost investicije podjetja TGH je bila približno 4,5 milijona evrov. Gradnja objekta se je začela julija lani, končala pa se je ta mesec.

M. K.

foto: S. G.

Galerija