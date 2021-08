Pojasnjeno: po zaužitju droge dobil preganjavico in skočil v reko; ukradli psa ter (draga) očala in kolo

Krški policisti so včeraj dopoldne po petih urah iskanja našli pogrešanega 21-letnika, ki je v zgodnjih jutranjih urah skočil v Savo. Po prvih ugotovitvah je Ljubljančan ponoči odšel z zabave, na kateri je zaužil prepovedano drogo, zaradi katere je dobil hude blodnje in preganjavico, dnes pojasnjujejo na Policijski upravi Novo mesto.

Iskalno akcijo so krški policisti, vodniki službenih in reševalnih psov ter gasilci končali v četrtek dopoldne. Ko so 21-letnika našli, je še vedno kazal vidne znake učinkov prepovedanih drog in bil v slabem psihičnem stanju, zato so policisti poklicali zdravnika in reševalce. Po pregledu so ga odpeljali v brežiško bolnišnico in obvestili starše.

Ko je Ljubljančan okoli pol pete zjutraj skočil v Savo in jo preplaval, so njegovi znanci obvestili regijski center za obveščanje, ta pa je o tem obvestil policiste. Stekla je koordinirana iskalna akcija. S pomočjo reševalnih psov so pogrešanega iskali v Krškem in okolici, gasilci pa so s čolnom pregledovali Savo.

Kot so opozorili na PU Novo mesto, so bile nočne in jutranje temperature okoli deset stopinj Celzija in je obstajala nevarnost podhladitve.

Po prvih ugotovitvah policistov je bil 21-letnik na zabavi in zaužil prepovedano drogo, zaradi katere je dobil hude blodnje in preganjavico. Pobegnil je z zabave, skočil v reko, jo preplaval, nato pa hodil po mestu ter se skrival pred "preganjalci".

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog so se v delo vključili tudi kriminalisti sektorja novomeške kriminalistične policije, so še dodali na PU Novo mesto.

Ukradli psa



V noči na četrtek so neznanci na Muhaberju vlomili v pesjak in ukradli psa pasme brandlbrak. Pes je črne barve z užigi rjave barve. Novomeški policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja. Storilci so lastnikom povzročili za okoli 500 evrov škode.



Prijeli tujce in pomagače pri nezakonitem prehodu meje



Včeaj popoldne so v Ručetni vasi zaustavili osebni avtomobil in kombinirano vozilo, slovenskih registrskih tablic, v katerih je bilo sedem državljanov Bangladeša, ki so v Slovenijo prišli izven mejnih prehodov. Državljana Slovenije, ki sta pomagala pri nezakonitem prehodu državne meje, 60-letno voznico avtomobila in 24-letnega voznika kombija, so pridržali, postopek pa so prevzeli kriminalisti.

Sevniški policisti so v Loki pri Zidanem mostu zjutraj prijeli tri državljane Maroka, ki so državno mejo prestopili na nezakonit način, črnomaljski pa v Črnomlju štiri državljane Afganistana.

Poskušal ukrasti očala in kolo - očitno dragih znamk



Iz Ragovske v Novem mestu so sinoči klicali policiste zaradi tatvine. Policisti so ugotovili, da je neznanec vstopil v odklenjeno garažo, iz avta vzel sončna očala, vredna okoli 200 evrov, nato pa vzel še kolo znamke Scott, vredno okoli tri tisoč evrov. Pri tem ga je zalotil lastnik, ki je bil hitrejši kot neznanec na kolesu, ga dohitel, mu vzel kolo, neznanec pa je pobegnil. Storilec je bil oblečen v kratke hlače in bel pulover s kapuco.

