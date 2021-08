FOTO: Trimo sijajno začel evropsko sezono; na Dansko s šestimi zadetki prednosti

Mihajlo Radojković je dosegel osem zadetkov.

Prav toliko jih je za Trebnje prispeval tudi Gašper Horvat.

Trebnje - Rokometaši Trima so izvrstno začeli evropsko sezono, saj so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo sinoči pred domačimi gledalci na kolena spravili ekipo Holstebro, ki je lani v danskem državnem prvenstvu osvojila četrto mesto. Trebanjci so si pred povratno tekmo, ki bo naslednjo nedeljo, priigrali šest golov prednosti (31:25).

V trebanjskem klubu so pred tekmo dejali, da so dobili na papirju najtežjega možnega tekmeca, a zavedali so se tudi svojih kvalitet. Uvodne minute so pripadle Dancem, ki so imeli v vratih tudi razpoloženega vratarja Josipa Ćavarja. Trener Trima Uroš Zorman je v 10. minuti pri zaostanku treh zadetkov (4:7) zahteval minuto odmora. Nekaj trenutkov zatem je bil izključen Staš Slatinšek-Jovičić in kazalo je, da bodo Danci domačim še bolj pobegnili. A zgodilo se je ravno nasprotno, Trebanjci so kljub igralcu manj ujeli priključek in ob koncu polčasa, ko je zadel Gašper Horvat, povedli 14:13. Gostje so v zadnjem napadu uspeli izenačiti, na odmor sta tako ekipi šli poravnani.

Nalet so domači fantje prenesli tudi v drugi polčas. S čvrsto obrambo, med vratnicama pa se je izkazal tudi Jure Blaževič, so varovanci Uroša Zormana tekmecu pobegnili na 19:15. Čeprav so Danci, ki so se med prestopnim rokom okrepili z orjakom, 214 cm visokim Nikolajem Markussnom, ki je prišel iz madžarskega Veszprema, na vse pretege trudili zaostanek znižati, so jih domači s strpno igro v obrambi in pametnimi akcijami v napadu držali na varni razdalji. Deset minut pred koncem so prvič povedli za +5 (25:20), na koncu pa so tekmo dobili celo s šestimi zadetki prednosti.

»Vesel in ponosen sem na fante. Prikazali smo borbeno in čvrsto igro. Uvodoma smo se malce lovili, saj se še uigravamo v celoti. Verjamem, da bomo iz dneva v dan napredovali, hkrati pa poudarjam, da to še ni naša najboljša predstava. Vesel sem današnje zmage, na Dansko pa odhajamo motivirani in odločeni, da napredujemo,« je po tekmi povedal Gašper Horvat.

Vratar Jure Blaževič, ki je prišel iz Dobove, saj sta oba prva vratarja Trima poškodovana, pa dejal: »Danes smo prikazali odlično predstavo proti trdoživim Dancem. Dela zagotovo še nismo opravili v celoti, saj se moramo čim bolje pripraviti na povratni obračun.«

Kvalifikacije, 1. krog, prva tekma:

Trimo Trebnje : Holstebro 31:25 (14:14)

Trimo: Ristanović, Slatinšek-Jovičić, Višček 1, Horvat 8, Didovič, Radojković 8 (2), Ončev 2, Kotar 2, Potočnik 1, Udovič, Grbič 3, Cirar 3, Glavaš, Florjančič 2, Ćorsović 1, Blaževič.

Holstebro: Nicolaisen, Porsholdt 2, Damgaard Espersen 4, Jensen, Hauskov 4, Bramming 4 (1), Ćavar, Johansen 2, Tilsted 1, Kier, Nielsen 2, Markussen 3, Porup 3.

* Sedemmetrovke: Trimo 4 (2), Holstebro 1 (1).

* Izključitve: Trimo 8, Holstebro 8 minut.

* Rdeči karton: Nielsen (60.).

