FOTO: Z novim gasilskim avtom s cisterno še bolj hitri in učinkoviti

28.8.2021 | 14:30

Veselje zbranih ob pomembni pridobitvi, novem, moderno opremljenem gasilskem vozilu. Celo petelin Jernej je bil zraven!

Gregor Kos, predsednik PGD Šentjernej

Četverica iz šentjernejskega godbe je poskrbela za slovesno vzdušje ob predaji ključev novega gasilskega vozila.

Šentjernej - Gasilci PGD Šentjernej so si ob letošnji 140-letnici delovanja uresničili veliko in dolgoletno željo – nabavili so nov gasilski avto s cisterno GVC-16/25, ki jim po tipizaciji pripada. Včeraj zvečer so ga v okviru Jernejevega slovesno predali namenu. Blagoslovil ga je domači župnik g. Anton Trpin.

Kot pove predsednik društva Gregor Kos, so se prvi pogovori o novem avtu začeli jeseni lani, izšel je razpis in konec decembra so vozilo že naročili. Nato pa se je začelo najtežje delo – zbiranje denarja, pri čemer je malce ponagajala tudi korona.

Nov gasilski avto je zaradi izvrstne opremljenosti stal kar 285 tisoč evrov, od česar je 180 tisoč evrov prispevala občina Šentjernej iz občinskega proračuna. Preostanek so gasilci pridobili od občanov, sponzorjev, donatorjev in prav vsem se iskreno zahvaljujejo za podporo, pomoč in zaupanje.

Župan Jože Simončič pove, da so lani dosegli dogovor oz. neko strategijo, po kateri naj bi občinski proračun redno zagotavljal 100 tisoč evrov na leto za investicije v gasilstvu – občinska gasilska zveza premore deset prostovoljnih gasilskih društev. »V nekih desetih letih bi tako naši gasilci prišli do sodobnega voznega parka in potrebne opreme,« pravi župan in doda še, da je občina zvišala nivo sofinanciranja vozil s podvozjem in nadgradnjo na 70 odstotkov. Tako bodo letos gasilsko vozilo dobili še v PGD Orehovica, prihodnje leto pa v PGD Groblje, PGD Ostrog itd.

Nov gasilski avto GVC- 16/25 je vsestranski, namenjen za gašenje požarov, pomoč ob naravnih nesrečah, poplavah, za tehnične intervencije, zelo dobro opremljen.

Čestitke, plakete ...

Slavko Jalovec (prvi na levi) in ostali gasilci pri gasilskem pozdravu.

Na slovesnosti ob prevzemu novega gasilskega avta, ki so se ga udeležili mnogi gasilci iz sosednjih društev, pa pobratenih društev in drugi, je bil pohvalnih besed o PGD Šentjernej Slavko Jalovec iz Gasilske zveze Slovenije.

»Praznujete 140 let nesebične pomoči ljudem, v tem času so se izmenjale ogromne generacije ljudi širokega srca. Iskrene čestitke in naj vam novo vozilo dobro služi,« je dejal ter omenil da gasilce s covid-19 doletela prava nadloga, ki je povzročil stiske, onemogočil je delo, izobraževanje, tekmovanja, druženja. »Ampak gasilci se bomo pobrali,« je dejal.

Najstarejši gasilec 103-letni Stanko Kušljan

Stanko Kušljan, ki je že v 103. letu starosti, je bil pozornosti domačih gasilcev zelo vesel.

Jalovec je PGD Šentjernej izročil zlato plaketo GZS. Gasilcem je Stane Zagorc Uprave RS za zaščito in reševanje ravno tako ob jubileju izročil plaketo, sami so poskrbeli za zahvale. Posebno priznanje so namenili častnemu občanu, najstarejšemu članu PGD Šentjernej, to je 103-letni Stanko Kušljan, ki se je prireditve z veseljem udeležil.

Slovesnost je obogatilo petje Šentjernejskega okteta, oglasile so se tudi fanfare šentjernejskih godbenikov.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija