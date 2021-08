FOTO: Nagrada novo mesto Carlosu Pascualu

28.8.2021 | 09:50

Carlos Pascual je nagrado novo mesto prejel za zbirko Nezakonita melanholija. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - S sinočnjo podelitvijo nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta pred knjigarno Goga je festival kratke zgodbe Novo mesto short, ki ga pripravlja novomeška Založba Goga, doživel svoj vrhunec. Štirim nagrajenim avtorjem iz preteklih se je pridružil Carlos Pascual. Po mnenju žirije, sestavljene iz članov Društva slovenskih literarnih kritikov - Silvije Žnidar (predsednica), Mateja Bogataja, Roberta Kureta in Žige Rusa, je napisal najboljšo zbirko kratke proze z naslovom Nezakonita melanholija.

Pred razglasitvijo je občinstvo štiri nominirance bolje spoznala skozi pogovor z moderatorko Carmen L. Oven.

V utemeljitvi prve nagrade, so člani žirije zapisali: »Nezakonita melanholija Carlosa Pascuala temelji na formi kronike, a jo s tem, ko se izmakne kronološkemu principu, tudi inventivno prenavlja. Deli avtobiografske pripovedi, ki prečijo različna obdobja od mladosti do odrasle dobe in različna območja od Mehike do Slovenije, se prek postopka literarne montaže prepletajo z zgodovinskimi in geografskimi ekskurzi, biografijami drugih umetnic in umetnikov ter umetnostno refleksijo, zgodbe vsebujejo prvine polliterarnih diskurzov, novinarstva, esejistike, memoarov, mestoma se bližajo tudi gonzu. Mrežasto organizirane pripovedi se na ta način izognejo nevarnosti prevelike pomenske zaprtosti oziroma poantiranosti; poglavitni učinek besedila in njegova pomenljivost vznikata prav iz sopostavljenosti odlomkov – zdaj dogajalnih, zdaj refleksivnih – in njihovega sovplivanja. Zbirka se tako s pripovedovanjem z distance uspe izogniti pretirani psihološki in moralni analizi, odpove se sodbam, preprosto pripoveduje izseke iz realnosti, življenja. Proza Nezakonite melanholije se izogiba metaforizaciji pripovedovanega, večinoma jo zaznamuje poročevalski ton, a se vendarle mestoma od njega oddalji tudi v bolj poetične pasaže, ki prav zato dosežejo še toliko močnejši učinek. Kljub rabi montažne tehnike in zastranitvam ostaja pripoved nepretrgana, brez motečih rezov ohranja svoj tempo, ohranja pozornost tistega, ki bere. Nezakonito melanholijo tako zaznamuje vešč pripovedni slog, za katerega je poleg avtorja zaslužna tudi prevajalka Mojca Medvedšek.«

Poleg so za peto nagrado Novo mesto potegovali še Marko Golja z zgodbami Prepozno, pozneje, Anja Mugerli s Čebeljo družino in Agata Tomažič z zbirko kratkih zgodb Nož v ustih.

Sicer je žirija letos izbirala med več kot 60 zbirkami kratkih zgodb, ki so prvič izšle v letu 2020. Kot so dejali v žiriji, so se med odločanjem seznanjali z raznoliko kratkoprozno produkcijo, po kvaliteti je izstopalo več zbirk, vendar so se na koncu enotno odločili za četverico del, ki so bila v celoti, formalno in vsebinsko, najbolj skladna, zaokrožena in prepričljiva in ki so izkazovala visoko literarno raven.

Pri založbi Goga so ob dogodku zapisali, da so letos premikali meje. Kjerkoli in kakršnekoli že so. V slovenski literaturi bo tako ostal en mejnik manj, saj so letos v nabor in celo med nominirance za nagrado novo mesto prvič uvrstili tudi avtorje in avtorice, ki so rojeni drugje, živijo in ustvarjajo pa v Sloveniji. In ravno letošnji nagrajenec Pascual prihaja iz Mehike. »Nedvoumno so del naše literarne scene, pišejo za slovenske založbe, naj bodo njihova dela torej končno uvrščena v sodobno slovensko umetnost,« so poudarili.

Meje so premikali tudi tako, da sta letos dva odlična glasbenika, Vlado Kreslin in Iztok Mlakar, stala na odru in pripovedovala na pripovedovalskima večeroma, nomiranci za nagrado novo mesto pa so tokrat prvič predstavili izven Novega mesta, gostovali so na Vodnikovi domačiji v Ljubljani in na Vrtu knjige Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru, v dolenjsko prestolnico pa so prišli na večer podelitve nagrade.

Zbrane je nagovoril tudi direktor Založbe Goga Mitja Ličen in novomeški župan Gregor Macedoni, po razglasitvi pa je sledil koncert skupine Katalena. Festival Novo mesto short bodo sklenili danes ob 10. uri s tradicionalnim zajtrkom oz. pogovorom z nagrajencem v knjigarni in kavarni Goga.

M. Ž.

Galerija