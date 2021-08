538 novih okužb; regija 48

28.8.2021 | 12:30

Foto: Bobo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil zadnje podatke o epidemiološki sliki v Sloveniji. Tudi petek je sledil vzorcu zadnji dni in tednov, nekoliko presenetljiv je morda le podatek o deležu pozitivnih testov, ki je bil nižji od tistega v petek pred tednom dni. Včeraj so sicer ob 3103 PCR testih potrdili 538 novih primerov okužbe s sars-cov-2 (prejšnji petek 387). Delež pozitivnih testov je bil 17,3-odstoten, torej za slabo odstotno točko nižji kot prejšnji petek, ko je bil 18,2-odstoten. A je to prej posledica dejstva, da je bilo opravljenih tudi precej večje število PCR testov, zdravstvene službe so namreč prejšnji petek na bolj zanesljivo PCR testiranje poslale "le" 2121 oseb.

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je včeraj znašala 229 primerov, v Sloveniji pa je po podatkih NIJZ aktivno okuženih 4893 oseb.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 121 covidnih bolnikov, od tega jih je 22 potrebovalo intenzivno terapijo. Dva bolnika sta na žalost umrla. Včeraj je zaradi covida-19 zdravljenje potrebovalo 117 oseb (20 na enoti za intenzivno nego).

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 10, Metlika 7, Kočevje 4, Črnomelj 3, Mirna Peč, Loški Potok in Trebnje 2, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice in Sodražica 1

Posavje - Krško in Sevnica 4, Radeče 3, Brežice in Kostanjevica na Krki 1

M. K.