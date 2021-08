FOTO: Začela se je Semiška ohcet

28.8.2021 | 11:00

Albina Pašič (levo) je kot hišna mati prikazala, kako zavežejo nevesti ruto. Z Roso Mohar (desno) sta v pogovoru s Kristino Sepaher (stoji v sredini) obudili precej spominov na semiško folklornos skupino in pri tem še posebej na ustanoviteljico skupine Martino Jakša.

Direktorica Kulturnega centra Semič je povedala, da so zaradi neugodnih vremenskih napovedi morali nekoliko spremeniti prvotni spored letošje Semiške ohceti.

Nekdanji člani Folklorne skupine Semiška ohcet so proikazali šrango.

Semič - Včeraj so v Kulturnem centru Semič odprli 26. Semiška ohcet, ki jo organizirata Kulturni center Semič in Turistično društvo Semič pod pokroviteljstvom občine Semič.

Tako so petkov večer posvetlili ustanoviteljici semiške Folklorne skupine Semiška ohcet Martini Jakša. Spomine na zlata leta Folklorne skupine Semiška ohcet sta v pogovoru s Kristino Sepaher obujali Rosa Mohar in Albina Pašič. Rosa Mohar je avtorica knjige Folklorna skupina Semiška ohcet, Albina Pašič je bila v folklorni skupini vrsto let hišna mati, kar je ključna vloga v uprizoritvah semiške ohceti in glavna organizacijska vloga v delovanju folklorne skupine.

Omenjenim sogovornicam so se na odru pridružili tudi sinova Martine Jakša in nekdanji člani folklorne skupine. Tako je kot nekdanja članica skupine priplesala na oder tudi sedanja semiška županja Polona Kambič, ki je nagovorila zbrane in slovesno odprla letošnjo prireditev Semiška ohcet.

Udeležence sinočnjega prvega dogodka v sklopu 26. Semiške ohceti je nagovorila tudi direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut.

Nekdanji člani folklorne skupine so na odru prikazali, kako so ob tradicionalnih ohcetih potekala pogajanja ob šrangi.

Tridnevna semiška ohcet se danes nadaljuje z dogodki, med katerimi bo ob 16. uri v kulturnem centru prikaz peke zavitkov. Ob 16.30 bo voden ogled Semiča. Ob 18.30 bo v kulturnem centru osrednji dogodek Semiške ohceti, kjer bodo govorili o folklorni dejavnosti. Sodelovala bo Anja Cizel, umetniška vodja Folklorne skupine Tine Rožanc in strokovna selektorica za folklorno dejavnost pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Predstavili se bosta Akademska folklorna skupina France Marolt iz Ljubljane in Folklorna skupina Oton Župančič Artiče.

Jutri ob 9. uri bo pri gasilskem domu v Semiču razstava ovc in koz. Ob 17. uri bo v Hotelu Smuk srečanje belokranjskih vinogradnikov.

Zaradi neugodnih vremenskih napovedi so v okviru semiške ohceti odpovedali današnjo blagoslovitev motoristov in kolesarjev, zabavni večer s skupino The Šuljeks ter nogometni in košarkarski turnir.

Tekst in foto: M. L.

