FOTO: V Vavti vasi za naslove DP v tarčnem lokostrelstvu

28.8.2021 | 17:45

Na državnem prvenstvu so se tekmovalci pomerili v različnih kategorijah.

Predsednik LK Dolenjske Toplice Bojan Brulc

Vavta vas - Lokostrelci so se danes zbrali v Vavti vasi, kjer je potekalo državno prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu, ki ga je pod okriljem nacionalne zveze pripravil Lokostrelski klub Dolenjske Toplice s pomočjo Športnega društva Straža.

Tekmovanje je potekalo v več kategorijah. »Tarčno lokostrelstvo je olimpijski šport. Nastopili so tako najmlajši kot tudi veterani. Nekateri so streljali z ukrivljenim lokom, drugi s sestavljenim lokom, tretji pa z golim lokom. Člani imajo tarčo postavljeno na razdalji sedemdesetih metrov, za ostale kategorije je razdalje primerna njihovi starosti,« je povedal predsednik topliških lokostrelcev Bojan Brulc.

Lokostrelska zveza Slovenije vsako leto razpiše organizacijo državnega prvenstva v tarčnem lokostrelstvu in v LK Dolenjske Toplice so se odločili, da se prijavijo. »Veseli smo, da so nam zaupali organizacijo tekmovanja, na katerem nastopi veliko tekmovalcev. To je priznanje za naš klub in tudi promocija lokostrelstva v dolenjski regiji. Žal nismo tako popularni kot nogometaši ali košarkarji, a se trudimo,« še dodaja Brulc.

LK Dolenjske Toplice, ki je lani praznoval 20-letnico delovanja, ima kar nekaj tekmovalcev, ki bi se lahko zavihteli na zmagovalne stopničke. Tekmovanje bo potekalo tudi jutri.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija