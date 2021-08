FOTO: Na prečenskem letališču atraktiven program in navdušeni obiskovalci

28.8.2021 | 20:45

Prečna - Aeroklub Novo mesto je ob 70-letnici delovanja danes pripravil predstavitev svojih dejavnosti na letališču v Prečni pri Novem mestu. Na dnevu odprtih vrat se je odvijal raznolik program, obiskovalci so lahko opazovali tudi let slovenskega vojaškega letalstva.

Podrobneje so predstavljali letalske dejavnosti Aerokluba, motorni in jadralni piloti pa so predstavili letala in radijsko vodene letalske modele na zemlji in v zraku.

Priletela so, kot omenjeno, tudi letala Slovenske vojske in drugih letalskih društev.

Program je bil res atraktiven, obiskovalcev veliko, navdušeni pa vsi, predvsem otroci ...

Delček vsega si lahko ogledate na fotografijah ...

Foto: B. B.

Galerija