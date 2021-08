SB Novo mesto v ponedeljek spet odpira covidni oddelek

29.8.2021 | 18:00

Interna stavba Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer je vzpostavljen t.i. covid oddelek (foto: SB)

Postelje na intenzivnem covid oddelku SB NM (foto: arhiv DL; L. M.)

Novo mesto - Zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov bo od ponedeljka veljala četrta faza aktivacije bolnišnic. Po njej bodo covidne bolnike zdravili tudi v bolnišnicah Novo mesto, Nova Gorica in Murska Sobota. "Bolnišnicam smo želeli zagotoviti dovolj časa, da se pripravijo," je pojasnil koordinator za covidne bolniške postelje Robert Carotta.

Na petkovem sestanku so se vodstva bolnišnic, državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in Carotta dogovorili, da bo v ponedeljek torej aktivirana četrta faza strategije za zdravljenje covidnih bolnikov.

Po besedah Carrote bodo bolnišnice v tej fazi skupaj zagotavljale 265 postelj, od tega 177 navadnih in 88 intenzivnih, kar predvideva tudi strategija ministrstva.

Po njej bo bolnišnica Novo mesto v četrti fazi zagotavljala 23 postelj, od tega 15 na navadnih in osem na intenzivnih oddelkih. V murskosoboški bolnišnici bodo zagotavljali 21 postelj, od tega 15 na navadnih in šest na intenzivnih oddelkih. V Novi Gorici pa bodo za zdravljenje covidnih bolnikov zagotavljali 15 postelj, od tega 10 na navadnih in pet na intenzivnih oddelkih. Skupne kapacitete se bodo po strategiji ministrstva povečale tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, in sicer na 90 postelj, v UKC Maribor na 54 postelj, bolnišnici Celje na 41 postelj in na Kliniki Golnik na 21 postelj. Četrta faza sicer velja, dokler je v Sloveniji hospitaliziranih do 250 covidnih bolnikov.

"Trenutno imamo še nekaj prostih rezerv, tako da računam, da bomo vikend zmogli, s ponedeljkom pa bo število hospitaliziranih tako visoko, da je aktiviranje četrte faze nujno," je pojasnil Carotta. Odločitev so po njegovih besedah že v tem tednu sprejeli zato, da se bodo bolnišnice lažje pripravile na odprtje covidnih oddelkov. Bolnišnice bodo namreč morale začasno zaustaviti del rednih programov, da bodo lahko za zdravljenje covidnih bolnikov namenile kader in postelje.

Carotta ocenjuje, da bodo vse tri omenjene bolnišnice do ponedeljka pripravljene na sprejem covidnih bolnikov, saj se trenutno nimajo večjih težav s prostori in opremo. Nekaj težav pa imajo po njegovih besedah s kadrom. "Veliko kadra še vedno na dopustu, vsi pa smo nekako računali, da bo prihod v to fazo šele sredi septembra, vendar epidemija govori drugače," je še povedal Carotta.

Kako se sicer SB Novo mesto se pripravlja na četrti val epidemije, o čakalnih dobah, polletni izgubi in opremljenosti covidnega oddelka z vsem potrebnim smo poročali pred dnevi.

STA; M. K.