FOTO: Z avtom v jarek in na bok

29.8.2021 | 08:40

Nesreča pri Artem (vse tri fotografije: PGD Sevnica)

Davi ob štirih je v naselju Arto, občina Sevnica, prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto dogodka, odklopili baterijo, preprečili iztekanje motornih tekočin, že iztekle so posuli z vojnimi sredstvi in jih počistili. Vozilo so iz obcestnega jarka postavili na kolesa, ga izvlekli na cestišče in poskrbeli za razsvetljavo. Reševalci NMP Sevnica so občana na kraju ustrezno oskrbeli in ga predali svojcem v domačo oskrbo.

Zletel s ceste v gozd

Včeraj ob 11.32 je na cesti med Semičem in Metliko, pri naselju Sovinek, osebno vozilo zletelo s ceste v gozd. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika in potegnili vozilo na cesto. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nevarne najdbe v Savi

Ob 12.15 je delavec pri obnovitvenih delih na železniškem mostu v reki Savi v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, našel neznana eksplozivna telesa. Pirotehniki so topovsko granato kalibra 75 mm, tulec protitankovskega naboja kalibra 20 mm in več kosov pehotnega streliva, vse iz obdobja 2. svetovne vojne, uničili v bližini kraja najdbe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 6:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.