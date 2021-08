FOTO: Kdo vse je v Šentjerneju dobil občinska priznanja?

29.8.2021 | 13:00

Prejemnikov občinskih priznanj je bilo letos veliko. Skupinska slika z županom.

Šentjernej - Občinski praznik je priložnost za zahvalo posameznikom, društvom in podjetjem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju svojega kraja ali občine, ki so naredili kaj dobrega za posameznika ali skupnost.

Takih ljudi je v šentjernejski dolini veliko, kar se je pokazalo tudi na včerajšnji slavnostni seji občinskega sveta ob Jernejevem.

Jože Simončič častni občan

Dva Jožeta Simončiča - na levi je novi častni občan, na desni pa župan občine Šentjenrnej.

Mlada glasbenika brat in sestra sta navdušila.

Upravičeno je največ pozornosti in velik aplavz zbranih v veliki dvorani Antona Lesjaka v Kulturnem centru Primoža Trubarja bil deležen nov častni občan občine Šentjernej – to je postal Jože Simončič iz Cerovega Loga, takšno ugledno priznanje pa je prejel za izjemen prispevek k razvoju in ugledu občine Šentjernej na strokovnem, gospodarskem in kulturnem področju. Večini je najbolj poznan kot dolgoletni uspešni vodja ekonomije v Kartuziji Pleterje, ki je v njegovem času zelo napredovala, sicer pa je kot univ. dipl. ing. agronomije tudi predavatelj, enolog, degustator, ambasador cvička.

Simončič, ki je prejel tudi posebno umetniško delo, bronasto skulpturo »občana«, je dejal, da je presenečen in vesel. »Naziv je odraz spoštovanja kraja in ljudi do mojega dela, ki ga imam tu priložnost opravljati, za kar sem hvaležen,« pravi Jože Simončič. Za njim je 32 let vodenja gospodarstva v Kartuziji Pleterje, tej najmlajši in edini še živeči skupnosti kartuzijanov pri nas in v JV delu Evrope.

Nagrada in enajst plaket

KD Orkester Ave je dobitnik občinske nagrade. Na sliki predsednica Tina Lahne.

Gasilci PGD Šentjernej

Nagrado občine Šentjernej je letos prejelo Kulturno društvo Orkester Ave ob 5-letnici delovanja, za izjemne dosežke na področju kulture in promociji občine Šentjernej.

Podelili so še enajst plaket občine Šentjernej.

Prejeli so jih: PGD Šentjernej za 140 let delovanja na področju zaščite in reševanja; PGD Orehovica za 120 let delovanja na področju zaščite in reševanja; KD Pihalni orkester Občine Šentjernej za 110 let delovanja na področju kulture; Društvo kmetic Šentjernej za 30 let delovanja na društvenem področju in promociji občine Šentjernej; podjetje LOK Orodjarstvo d.o.o. za 40 let uspešnega dela na gospodarskem področju; Iskra Pio d.o.o. , Hyb d.o.o. in Rangus Mlinarstvo in trgovina, Dolenje Vrhpolje d.o.o. za 30 let uspešnega dela na gospodarskem področju; podjetje Martinčič d.o.o., Prevozništvo Črtalič d.o.o. in gostinstvo Lampe-Sofrić d.o.o. za 20 let uspešnega dela na gospodarskem področju. Spominske plakete je predlagala občina Šentjernej.

Še štiri županova priznanja

Prejemnica županovega priznanja Tončka Simončič.

Plakete so bili veseli tudi v Pihalnem orkestru občine Šentjernej.

Kvartet Strmole je res ubrano zapel in navdušil občinstvo.

Župan Jože Simončič, ki je na slovesni prireditvi poudaril, da je zasluga številnih ljudi in predhodnih dveh županov, ki so v preteklosti veliko naredili za napredek šentjernejske doline in 26 let stare občine, je na kratko orisal glavne dosežke v preteklem letu. Spregovoril je tudi o načrtih in naložbah v bližnji prihodnosti, ki jih ni malo: od obnov cest do gradnje doma starejših občanov, novega mostu v Mršeči vasi, nove športne dvorane v Šentjerneju, itd.

Kot je že običajno, pa je podelil še nekaj t.i. županovih priznanj. Prejeli so jih: Jože Luštek iz Ledeče vasi ter Franc Zaman iz Hrvaškega Broda za prispevek k razvoju kmetijstva in podeželja v občini ter ohranjanju kulturne krajine; Tončka Simončič za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju; ter OŠ Šentjernej ob 150. letnici delovanja – priznanje je prevzel ravnatelj Aljoša Šip.

Prireditev, ki jo je povezoval Lojze Bojanc, so popestrili glasbeniki: duo Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta ter kvartet Strmole iz Trebnjega (namesto ene od sester Strmole je tokrat nastopila domačinka Ema Pavlič).

Na prireditvenem prostoru na ploščadi pred kulturnim centrom je nato sledil koncert Marka Vozlja in Mojstrov, v šotoru pa je potekala Jernejeva kuhna in festival dolenjskih vin z glasbenimi gosti.

Besedilo in foto: L. Markelj

