FOTO: Štirinajstič Galerija na prostem

29.8.2021 | 10:00

Jože Kotar, mentor slikarske kolonije, in predsednica LKD Mavrica Alenka Zupan

V svojo sredo so tradicionalno povabili tudi otroke.

Brane Praznik med ustvarjanjem

Novo mesto - Del novomeškega Glavnega trga so včeraj zasedli ljubiteljski umetniki, ki so se odzvali vabilu Likovno kulturnega društva Mavrica na že 14. slikarsko kolonijo Galerija na prostem in tako popestrili dogajanje v mestnem jedru, hkrati pa medsebojno širili in delili svoja znanja o slikanju.

Vedute Novega mesta, ki so bile rdeča nit skupinskega ustvarjanja, je pod mentorstvom znanega novomeškega slikarja Jožeta Kotarja na platno prenašalo okoli 25 slikarjev iz različnih krajev Slovenije, v svojo sredino pa so že tradicionalno povabili tudi predšolske otroke in mlade. Kotar je zadovoljno ocenil, da so nastala lepa, kvalitetna in sploščena dela.

LKD Marvica deluje že 23 let, povprečno število članov pa se po besedah predsednice Alenke Zupan giblje okoli 15. Likovno se v različnih slikarskih tehnikah izobražujejo v društvu, kamor vabijo različne mentorje, s sodelovanjem na ex temporih in slikarskih kolonijah pa tudi drugod po Sloveniji. Društvo je poznano tako v Novem mestu kot Sloveniji pa tudi v tujini.

Nastala dela bodo kasneje razstavili na skupinski razstavi.

Besedilo in foto: M. Ž.

