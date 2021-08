FOTO: S skupnimi močmi ob vaškem igrišču postavili društveno hiško

29.8.2021 | 16:10

Trak ob odprtju društvene hiške sta prerezala trebanjski župan Alojzij Kastelic in predsednik Društva za napredek Hribovec - Rihpovec Franci Starič

Nova društvena hiška je vsem v ponos

Rihpovec - Na Rihpovcu je bilo včeraj slovesno, saj sta trebanjski župan Alojzij Kastelic in predsednik Društva za napredek Hribovec – Rihpovec Franci Starič prerezala trak ob odprtju hiške ob vaškem igrišču.

Ideja o hiški ob igrišču se je pojavila kmalu po ustanovitvi društva. »Društvo si je skozi leta nabralo kar nekaj inventarja, ki smo ga skladiščili po hišah v vasi. Sestanki in prireditve so večnima potekale v garaži enega od občanov. Pred štirimi leti je padla odločitev, da gremo v gradnjo lesene hiške. Na začetku si nismo znali natančno predstavljati, v kakšen projekt smo zaplavali. A ker v društvu vseskozi poudarjamo, da je v slogi moč, smo vedeli, da skupaj zmoremo. Vsi prihranki društva so v začetku gradnje hitro pošli. Prijavili smo se tudi na različne razpise, zelo veseli pa smo bili tudi donacij in prispevkov posameznikov, ki jim ni bilo vseeno za našo hiško. Iz dneva v dan so bili vidni napredki. Objekt bi bil zagotovo dokončan prej, če nas lani ne bi nekoliko zaustavil koronavirus,« je povedal Starič.

Letos so ponovno zavihali rokave. Uredili so še priklop na vodovodno in električno omrežje, pred dnevi pa so v notranjosti postavili še kuhinjo. »Dobili smo lep prostor za druženje, stene pa krasijo likovna dela, ki so nastala na slikarskih prireditvah na Rihpovcu,« še dodaja Starič.

Pri postavitvi hiške so po svojih sposobnostih pomagali številni vaščani. V delo je bilo vloženih ogromno prostovoljnih ur. V podporo in pomoč so jim bili tudi trebanjska občina, trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Občine Trebnje, Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas in drugi sponzorji oz. donatorji.

Trebanjski župan je pohvalil člane društva, ker znajo stopiti skupaj in so tudi med letom zelo aktivni. Po njegovih besedah Rihpovec postaja prva vas občine Trebnje. Poleg slikarskega ekstempora med drugim prirejajo kolesarski vzpon na Rihpovec, ki pa je tudi letos žal odpadel.

Na slovesnosti so podelili tudi praktične nagrade tistim, ki so se javili na razpis, da v svojih zbirkah poiščejo stare knjige.

Besedilo in fotografije: R. N.

