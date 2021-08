FOTO: Aeroklub Novo mesto že sedemdeset let

29.8.2021 | 19:30

Predsednik Aerokluba Novo mesto Matej Jevšček pred hangarjem na letališču v Prečni. (foto: M. L.)

Francu Klemenčiču je za njegovo dolgoletno vsestransko in zavzeto delo v Aeroklubu Novo mesto Matej Jevšček izročil listino o častnem članstvu v klubu in stilizirano lik ptice, simbol letenja in svobode. (foto: M. K.)

Na dnevu odprtih vrat Aerokluba so vojaški piloti predstavili helikopterje, za kar so se obiskovalci zanimali precej. (foto: M. L.)

Delo Aerokluba Novo mesto nadaljujejo mladi ljubitelji letalstva, med njimi je tudi Andraž Pucelj (na sliki med prijazno predstavitvijo delovanja jadralnega letala). (foto: M. L.)

Prečna - Aeroklub Novo mesto je na letališču v Prečni z včerajšnjo akademijo, kot smo že poročali, zaznamoval 70-letnico delovanja, ki jo praznuje letos. Slovesnosti so se udeležili tudi župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktorica občinske uprave občine Straža Polonca Špelko Krštinc, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič in pomočnik poveljnika 15. polka vojaškega letalstva podpolkovnik Aleš Zajc.

Kot je v nagovoru dejal predsednik Aerokluba Novo mesto Matej Jevšček, so letalsko dejavnost v Novem mestu razvijali že pred drugo svetovno vojno z vzletanji in pristajanji letal na travniku ob Temenici v Prečni. Letališče so občasno uporabili tudi med drugo svetovno vojno. Začetki povojnega aerokluba segajo v leto 1948, ko sta v okviru okrajnega odbora Ljudske tehnike začela delovati modelarski krožek in šolanje jadralnih pilotov.

Po besedah župana Gregorja Macedonija Aeroklub Novo mesto opravlja pomembno družbeno vlogo, saj je že doslej mnogim (mladim) omogočil seznanjanje s letalsko tehniko. Letalska dejavnost se sedaj vse bolj prepleta z nekaterimi drugimi dejavnostmi in je pomembna tudi gospodarsko. Manjša letališča delujejo tudi v Evropi, zato Mestna občina Novo mesto podpira razvoj letališča v Prečni, je rekel župan, ki je Aeroklubu podelil ob 70-letnici priznanje.

Letališče je razvojna priložnost za širše novomeško območje, je rekel direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič. Po njegovih besedah ga želijo razvijati in v prihodnje v letalsko dejavnost v Novem mestu vključiti tudi izobraževanje za letalstvo.

Na včerajšnji slovesnosti sta spomine na svoje delo v Aeroklubu Novo mesto obudila Franc Klemenčič in Boštjan Špiler, oba sta nekdanja predsednika kluba.

Ob obletnici je Aeroklub Novo mesto na včerajšnji akademiji podelil zahvale podjetjema Krka Tovarna zdravil in Gran in podjetju Benu ter PGD Prečna.

Zahvalo so prejeli tudi dosedanji predsedniki društva Uroš Dular, Marjan Moškon, Boštjan Špiler, Vojko Grobovšek, Silvo Mesojedec, Borut Usenik in Jernej Zaletelj.

Zbor članov Aerokluba Novo mesto je že lani podelil naziv častnega člana že omenjenemu Francu Klemenčiču. Zaradi epidemioloških razmer so mu priznanje izročili šele včeraj.

Akademijo, povezovala in vodila jo je Irena Papež, ki je svoj nastop vsebinsko dobro povezala z letenjem, je glasbeno obogatila flavtistka Maja Špiler.

Po akademiji so v okviru izjemno dobro obiskanega dneva odprtih vrat Aerokluba Novo mesto predstavili letalsko dejavnost. Obiskovalci so tako lahko spremljali let bojno trenažnega letala PC 9, ki je priletel z vojaškega letališča Cerklje ob Krki, vožnjo šolskih letal Zlin, ki sta prikazali letenje v paru, padalske skoke, ki jih je izvajala družba Flycom Aviation, ki je predstavila v letu tudi letalo PC 6, ter akrobatsko vožnjo pilota Tomšeta.

Člani Aerokluba Novo mesto pa so s svojimi letali prikazali zračni vlek jadralnega letala in šolanje leenja, letenje štirisedežnega Robina DR400, ultralahkega Tayrone ter skupinsko letenje. Pilot Božo Vidmar je navdušil zbrane s prikazom zmogljivosti jadralnega letala Blanik tudi v »visoki zoni« akrobacij.

Vse popoldne je bila tudi zanimiva razstava letalskih modelov, letal in helikopterjev, člani aerokluba so govorili o svojem delu in izkušnjah pri letenju, obiskovalci so lahko tudi sedali v letala in tako podoživeli, sicer na tleh, občutke pilotov.

M. L.

