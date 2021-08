Nova prometna pravila - V desno pri rdeči luči

30.8.2021 | 14:40

Kjer bo ob semaforjih nameščena dodatna črna tabla z zeleno puščico, bo v križiščih ob rdeči luči dovoljeno zavijati desno. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Vozniki lahko v križiščih, ki so opremljena s posebnim znakom, zavijejo desno, čeprav na semaforju gori rdeča luč – Večja pretočnost prometa – Višje kazni za uporabo telefonov med vožnjo

Sredi avgusta so začele veljati spremembe in dopolnitve zakona o pravilih cestnega prometa. Med številnimi novostmi je tudi možnost zavijanja desno pri rdeči luči na semaforju v križiščih, kjer je nameščen črn znak z zeleno puščico. »Gre za novo pravilo, ki sledi cilju povečati pretočnost v cestnem prometu,« je prejšnji teden na obrobju Ljubljane, kjer so namestili prvi tovrsten prometni znak v Sloveniji, dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič.

Kasneje so tudi križišče na Belokranjski cesti v Novem mestu nasproti bencinskega servisa in edino semaforizirano križišče v Metliki opremili s posebnim prometnim znakom ob drogu semaforja v višini rdeče luči. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je na glavnih regionalnih cestah v državi 380 križišč, a po besedah Miheliča bodo takšen znak namestili le v preglednih križiščih, torej tam, kjer okoliščine to dopuščajo oziroma kjer bo upravljavec cest presodil, da je to dopustno. V teh križiščih bodo imeli vozniki možnost, da se po lastni presoji odločijo, da kljub rdeči luči zapeljejo v desno. V križiščih občinskih cest bodo o postavitvi znakov odločale občine.

S posebnim znakom so med prvimi opremili križišče na Belokranjski cesti v Novem mestu. (Foto: R. N.)

»Najprej bomo možnost desnega zavijanja ob prižgani rdeči luči vzpostavili v treh križiščih občinskih in petih križiščih državnih cest. Na občinskih cestah so to križišča na Koštialovi ulici z Mestnih njiv proti centru mesta, na Seidlovi cesti pri NLB in na Ljubljanski cesti pri Hederi, medtem ko je na državnih cestah zavijanje desno pri rdeči luči predvideno v Ločni na Andrijaničevi cesti proti centru mesta, iz smeri Žabje vasi čez Ločenski most proti Mačkovcu, na Topliški cesti pri zavijanju k stadionu Portoval, na Kandijski cesti v Žabji vasi v smeri proti Beli krajini, na Belokranjski cesti proti Novemu mestu pri uvozu za Avšičevo ulico ter na Belokranjski cesti proti Beli krajini pri uvozu v Revoz,« so na naše poizvedovanje sporočili s kabineta župana Mestne občine Novo mesto. Če se bo izkazala potreba, bodo to možnost dodali tudi na druga križišča. »V tej fazi smo poleg prometnih tokov zasledovali predvsem varnostni vidik, zato desno zavijanje ob rdeči luči ne bo omogočeno pri vključevanju iz stranskih cest na manj pregledne in praviloma hitrejše državne ceste. Oznake bodo predvidoma postavljene septembra,« še sporočajo s kabineta župana.

S spremembo zakona o pravilih cestnega prometa so med drugim začele veljati tudi višje kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo, po novem bo globa znašala 250 evrov, voznik pa si bo prislužil tudi tri kazenske točke.

Rok Nose