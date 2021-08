Mesec okusov Posavja

30.8.2021 | 09:00

Gurmansko razvajanje vse od konca avgusta do začetka oktobra bo letos potekalo v Posavju. Od manjših butičnih dogodkov, vinskih večerov, pivskih festivalov do uličnih okusov in poletne glasbe.

Obiščite naše gostince, vinarje, pivovarje- pridite v Posavje. Le najboljše surovine, fina vina in odlični gostitelji bodo tudi letos pod sloganom SVEŽE - OKUSNO - LOKALNO zaznamovali najbolj okusni mesec v Posavju. Kot se spodobi bomo mesec otvorili kar z dvema dogodkoma - posebej za 'vinoljubce' in 'pivoljubce'.

Na vse dogodke (razen uličnih dogodkov) se je potrebno predhodno prijaviti posameznemu organizatorju.

Na vseh dogodkih upoštevamo aktualna navodila NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

Termini dogodkov:

3.9. Sevn'ška kuhinja na trgu

Info: info@kstm.si

4.9. Večer Penin Albiana

Info: info@albiana.si

7.9. Dan odprtih vrat - voden ogled proizvodnje in Tržnice Evrosad

Info: info@evrosad.si

8.9. Tri lučke na obisku pri Ježu

Info: gostisce.jez@gmail.com

10.9. Ulični okusi Krško

Info: info@cptkrsko.si

14.9. Dan odprtih vrat- voden ogled proizvodnje in Tržnice Evrosad

Info: info@evrosad.si

16.9. Gostilna Repovž na obisku pri Slapšaku (Domaine Slapšak)

Info: info@gostilna-repovz.si

17.9. Delavnica izdelava čokoladnih pralin z degustacijo vin in ogledom čokoladnice (Hiša trt, vin in čokolade Kunej)

Info: ales@kunej.com

17.9. Gostovanje Okusi Posavja v Celovcu

18.9. Večer Isteničevih penin in Melitinih okusov (Bubka bar)

Info: bubkabar@gmail.com

24.9. Kulinarični večer z Nušo Derenda pri Kunstu

Info: gostilna@kunst.si

1.10. Zaključek Okusov Posavja na gradu Rajhenburg

Info: info@cptkrsko.si

Več informacij o posameznih dogodkih na https://www.visitkrsko.com/novice/mesec-okusov-posavja-2021

