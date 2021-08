Gorelo drevo s sršenjim gnezdom; padla kolesarka

30.8.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: B. B.)

Včeraj ob 16.24 je v Velikih Malencah, občina Brežice, padla kolesarka. Reševalci NMP Brežice so poškodovano oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Gorelo drevo s sršenjim gnezdom

Ob 14.35 je v naselju Šranga, občina Mirna Peč, gorelo starejše votlo drevo, v katerem je bilo sršenje gnezdo. Gasilci PGD Jablan so požar v drevesu pogasili in preprečili širjenje požara na ostala drevesa.

Onesnaženje Bistrice

Ob 14.35 so v Ribnici opazili onesnaženje potoka Bistrica. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so na kraju postavili pivnike in opravili analizo. Nevarnosti za pogin rib ni. V pivnike so ujeli manjšo količino olja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od:

- 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO 1997;

- 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2 1979;

- 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK 1997.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od:

- 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PERUDINA, na izvodu PERUDINA VIKENDI;

- 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, na izvodu KEGLJIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od:

- 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK;

- 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENJE, na izvodu DOLENJE KAMENJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Šentruperta z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Cerklje ob Krki z okolico na območju TP Cerklje center med 11. in 15. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mrtvice - nizkonapetostno omrežje Mrtvice desno med 8.30 in 13. uro.

M. K.