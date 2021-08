Poraz Krke za konec 5. kroga

30.8.2021 | 07:40

Ilustrativna fotografija (arhiv; R. N.)

Nogometaši Krke so na zadnji tekmi 5. kroga 2. slovenske lige včeraj izgubili - premagali so jih igralci Fužinarja z 2:1 in slednji so se na lestvici povzpeli na peto mesto, tik pred krkaši.

V soboto so igralci Gorice ohranili drugo mesto na lestvici 2. slovenske lige, potem ko so v Ljubljani premagali Ilirijo z 1:0 ter tako ostali tri točke za vodilnim Triglavom.

Roltek Dob je po preobratu v drugem polčasu prišel do zmage v Ajdovščini proti Primorju z 2:1. Krško je v gosteh z 1:0 premagalo Dravo, Bilje pa so s 4:0 odpravile Beltince. Tri gole je dosegel Nik Jermol. Rogaška je na zadnji včerajšnji tekmi zmagala v Brežicah z 2:0.

Že v petek so vodilni nogometaši kranjskega Triglava še petič zmagali. Tokrat so Gorenjci doma ugnali Jadran iz Dekanov z 1:0, pri čemer je gol dosegel Veron Šalja v 77. minuti.

Na prvi petkovi tekmi je velenjski Rudar doma proti Nafti 1903 zmagal s 3:1, potem ko je dvakrat zadel Američan Brian Sousa Saramago.

- petek, 27. avgust:

RUDAR VELENJE - NAFTA 1903 3:1 (0:0)

* Velenje, gledalcev 150, sodniki: Gergič, Friš, Holcman.

* Strelci: 0:1 Burai (13.), 1:1 Saramago (24./11 m), 2:1 Kočar (59.), 3:1 Saramago (70.).

* Rudar: Žiger, Jukić, Kočar, Verbič, Spudić (od 87. Vošnjak), Barić (od 73. Rudonja), Jovan, Hrovat, Saramago (od 87. Štrakl), Koprivnik (od 78. Lombaya), Wirekoh (od 78. Jovanović).

* Nafta: Cotman, Burai (od 65. Szökrönyös), Rebernik, Florjanc, Drk (od 78. Čuček Bezjak), Haljeta, Stare (od 65. Vinko), Novinič, Bolla, Korošec, Szabo.

* Rumeni kartoni: Kočar, Verbič; Csaba, Haljeta, Rebernik, Florjanc, Drk.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV KRANJ - JADRAN DEKANI 1:0 (0:0)

* Kranj, gledalcev 500, sodniki: Halilović, Mežnar, Mijatović.

* Strelci: 1:0 Šalja (77.).

* Triglav: Čadež, Šalja, Jakupovič (od 73. Zlatkov), Kim (od 88. Hasanaj), Matič, Vršič, Čeh (od 67. Schweiger), Matić, Vuković, Kopač (od 88. Ahmetaj), Ivetić.

* Jadran: Jurca, Galina (od 80. Florenin Klavora), Vranješ, Jolović, Ljutić, Perhavec, Piciga, Babič, Meštrić, Zyba (od 71. Panić), Jakomin (od 71. Ujčič).

* Rumena kartona: Kopač; Jolović.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 28. avgust:

DRAVA PTUJ - KRŠKO 0:1 (0:0)

* Ptuj, gledalcev 120, sodniki: Šabanagić, Čiča, Frece.

* Strelci: 0:1 Stanić (68.).

* Drava: Poljanec, Kryeziu, Sekulić (od 70. Drevenšek), Kahrimanović (od 63. Jevremović), Bah, A. Rogina (od 2. S. Rogina), Šlamberger, Lovenjak, Ivančević (od 63. Đurić), Nikpalj (od 81. Penič), Gajić.

* Krško: Ribič, Bagola, Tomiček, Baskera (od 63. Lovrić), Tiganj (od 58. Predanič), Jurčec, Stopar (od 80. Adamić), Bubnjević, Stanić, Pezer (od 80. Korošec), Barać.

* Rumeni kartoni: /.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE - ROLTEK DOB 1:2 (0:0)

* Ajdovščina, gledalcev 200, sodniki: Podgoršek, Habuš, Gerkman.

* Strelci: 1:0 J. Kodermac (46.), 1:1 Pišek (57.), 1:2 Gregorin (64.).

* Primorje: Zagomilšek, Badžim, Dedić, Jakopović, Šolaja (od 70. Perko), Kuraj, Bobarić, Zavnik, Suljanović (od 46. Štrukelj), Bužinel (od 85. Dobnikar), Kodermac.

* Dob: Čretnik, Avbelj, Šipek, Gregorin (od 87. Zupan), Račić, Levec (od 70. Kasnik), Mitrović, Pišek (od 87. Kunstelj), Dajčman, Zenković (od 56. Ostojič), Makovec.

* Rumeni kartoni: Šolaja, Bobarić, Bužinel, Kodermac, Zagomilšek, Dedić; Avbelj, Račić, Makovec.

* Rdeči karton: Makovec (89.).

VITANEST BILJE - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 4:0 (2:0)

* Bilje, gledalcev 150, sodniki: Jerič, Kalan, Jamnik.

* Strelci: 1:0 Jermol (12.), 2:0 Jermol (38.), 3:0 Jermol (47.), 4:0 Židan (53.).

* Bilje: Lipičar, Batič, Jalinous, Breganti (od 68. Basholli), M. Žižmond (od 63. Martinović), Slavec (od 72. Peršič), Humar, Jermol (od 63. Brešan), L. Žižmond, Terziev, Židan.

* Beltinci: Zver, Sočič, Zeljković, Kaučič, Mörec, Raduha, Maučec, Džumhur (od 46. Hari), Cener (od 61. Kudumija), Marič (od 46. Klobasa), Grobelnik (od 77. Pihler).

* Rumeni kartoni: L. Žižmond, Basholli; Sočič, Pihler.

* Rdeči karton: /.

ILIRIJA 1911 - GORICA 0:1 (0:1)

* Ljubljana, gledalcev 40, sodniki: Vivod, Šumer, Perger.

* Strelec: 0:1 Marc (9.).

* Ilirija: Baš, Džunov, Zec, Beguš (od 88. Janković), Djermanović, Piskule (od 71. Gutić), Đajič, Klemenčič, Jašaragič (od 46. Golob), Kepic, Trdan.

* Gorica: Likar, Urbančič, Mevlja, Cerovec, Širok, Hrka, Ahmetaj, Marc (od 88. Frešer), Leban (od 82. Fongang), L. Marinič (od 88. A. Marinič), Vekić (od 82. Baruca).

* Rumeni kartoni: Džunov, Zec, Djermanović; Urbančič.

* Rdeči karton: Zec (32.).

BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ - ROGAŠKA 0:2 (0:1)

* Brežice, gledalcev 150, sodniki: Čontala, Smej, Herženjak.

* Strelca: 0:1 Pavlović (17.), 0:2 Krajnc (74.).

* Brežice: Kruljac, Femec, Kocjančič, Maapeh, Krašovic, Gorenc (od 74. Lesjak), Gradišar, Vujčić, Sivonjić (od 56. Perišić), Mrvič (od 46. Regović), Ruedl.

* Rogaška: Lojen, Pirtovšek, Majcen, Krajnc, Ploj (od 86. Mršič), Andjelić (od 64. Muzaferović), Rešek, Ptiček, Pavlović (od 84. Ferčec), Thalisson, Matošević.

* Rumeni kartoni: Ruedl, Kocjančič, Vujčić; Rešek, Krajnc, Muzaferović, Lojen.

* Rdeči karton: Ruedl (73.).

- nedelja, 29. avgust:

FUŽINAR VZAJEMCI - KRKA 2:1 (0:1)

* Črna na Koroškem, gledalcev 90, sodniki: Matoša, Salkić, Kužnik.

* Strelci: 0:1 M. Marcius (23.), 1:1 Potokar (61.), 2:1 Horvat (62.).

* Fužinar: Marčič, Kašnik, Potokar (od 80. Paradiž), Horvat (od 63. Trdina), Vidmar (od 63. Radić), Vardić, Ćoralić, Kovač, Katuša (od 63. Pesjak), Turkuš, Kukić (od 46. Kitek).

* Krka: Razum , Vrandečič (od 85. Đapo), Ejup, Jurečič (od 46. Koritnik), Kalpachki, Marcius, Dušak (od 41. Bedek), Lipec, Krznarić (od 46. Zakrajšek), Pranjić (od 56. Huč), Kastrevec.

* Rumeni kartoni: Kukić, Turkuš, Kitek, Radić; Dušak.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 5 5 0 0 9:2 15

2. Gorica 5 4 0 1 11:4 12

3. Roltek Dob 5 3 1 1 15:11 10

4. Rogaška 5 3 0 2 6:5 9

5. Fužinar Vzajemci 5 2 2 1 7:8 8

6. Krka 5 2 1 2 12:9 7

7. Vitanest Bilje 5 2 1 2 9:8 7

8. Drava Ptuj 5 2 1 2 8:11 7

9. Primorje 5 1 3 1 6:5 6

10. Rudar Velenje 5 2 0 3 8:8 6

11. Nafta 1903 5 1 2 2 11:8 5

12. Beltinci Klima Tratnjek 5 1 2 2 3:7 5

13. Krško 5 1 2 2 7:13 5

14. Ilirija 1911 5 1 1 3 5:6 4

15. Jadran Dekani 5 0 2 3 5:8 2

16. Brežice 1919 Terme Čatež 5 0 2 3 3:12 2

STA; M. K.