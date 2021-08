Otroci 'rabutali' koruzo, sosed lastnika v glavo dobil kamen; v spor posegel še pes

30.8.2021 | 10:15

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Policisti so med vikendom obravnavali 191 interventnih dogodkov in na številki policije 113 skupaj sprejeli 553 klicev.

Kriminaliteta

Policisti so obravnavali sedem vlomov, od tega tri v vozila ter trinajst različnih tatvin. V Sevnici so obravnavali dve grožnji.

V noči na petek so iz dvorišča na Ulici Ilke Vaštetove v Novem mestu ukradli Ciotren Xsaro. V noči na nedeljo so avto odkrili v okolici Medvod – neznanci so ga zažgali, tako da so zublji avto popolnoma uničili.

V petek popoldne so v Smolenji vasi prijavili tatvino kolesa z motorjem (»avtomatika«). Policisti so dve uri po dogodku nekaj kilometrov stran ustavili 32-letnika, ki se je peljal z ukradenim motorjem. Motor so mu zasegli in ga vrnili lastniku, njega pa bodo kazensko ovadili.

Ponoči, v začetku nedelje, so klicali policiste v Globoko, kjer so ugotovili, da so jim neznanci odpeljali traktor. Traktor so našli dober kilometer stran, v gozdni poti v Dobravi. Kdo se je z njim odpeljal, še ugotavljajo.

V Dobravi pri Škocjanu je mimoidoči v nedeljo popoldne v koruzi na njivi njegovega soseda opazil šest otrok, ki so nabirali koruzo na tuji njivi. O tem je obvestil lastnika, kmalu zatem pa mu je eden od otrok v glavo vrgel kamen, zaradi česa je moral iskati zdravniško pomoč. Otroci so se razbežali, koruzo pa pustili na njivi. Otroke (in posledično tudi njihove starše) še iščejo.

Trebanjski policisti so v soboto zjutraj obravnavali vlom v vozilo v Rakovniku pri Šentrupertu. Tam so ponoči vlomili v parkiran avtomobila Sevničana tako, da so razbili steklo na vozilu, pregledali notranjost in ukradli denarnico z dokumenti, karticami in denarjem. Po prvih ocenah so mu skupaj naredili za dva do tri tisoč evrov škode. Vlom v vozilo so obravnavali tudi šentjernejski policisti. Neznanci so vlomili v avto v petek zvečer, lastnik pa je opazil poškodbe v soboto popoldne in to prijavil policistom. Škode naj bi bilo za nekaj več kot sto evrov.

Iz zidanice na območju Velike Lahinje so iz sobote na nedeljo odnesli okrog trideset salam, pri tem pa poškodovali še okna in vrata in lastnikom povzročili za okoli tisoč evrov škode. Podoben primer so obravnavali še v Semiški gori in Debencu. V obeh primerih je nastalo za nekaj sto evrov škode.

Prometna varnost

S področja prometne varnosti so policisti obravnavali več kot petdeset različnih dogodkov. Zgodilo se je triindvajset prometnih nesreč z materialno škodo, od tega osem zaradi trka z divjadjo. V štirih prometnih nesrečah z lažjimi poškodbami na območju Črnomlja, Metlike, Sevnice in Brežic je bilo poškodovanih pet udeležencev.

V noči na nedeljo je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal v obcestni jarek in se prevrnil. Pri tem se je lažje poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot dva promila).

V nedeljo popoldne so brežiški policisti obravnavali prometno nesrečo med voznikom motornega kolesa in voznico osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah ogleda je 41-letna voznica izsilila prednost 59-letnemu motoristu, zaradi česar je prišlo do trka, v katerem se je motorist lažje poškodoval. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pri voznici pokazal 0,64 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot 1,3 promila).

V nedeljo zvečer so policiste klicali v Prečno, kjer naj bi med prehitevanjem prišlo do izsiljevanja, zaradi katerega je moral v izogib trku 29-letni voznik zapeljati iz vozišča. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila od obeh udeležencev (pri nobenem ni bil prisoten alkohol), so pa 29-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga poslali na strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so policisti zasegli dva avtomobila in dve kolesi z motorjem.

Javni red in mir; v spor posegel še pes



S področja javnega reda in miru so policisti obravnavali petdeset različnih dogodkov. Šestnajst dogodkov je bilo povezanih z javnim redom in mirom na javnem kraju in pet v zasebnem prostoru.

Novomeški policisti so v petek zvečer posredovali na Ragovski ulici, kjer naj bi 39-letnica opita kršila javni red in mir. Ko je že kazalo, da je prihod policistov zadoščal, da s kršitvijo ne bi nadaljevala, se je začela ponovno razburjati in ukazov policistov ni želela upoštevati. Na koncu ni šlo drugače, kot da so jo vklenili in odpeljali v pridržanje do iztreznitve na policijsko postajo.

V noči na soboto so zaradi glasne glasbe policisti posredovali v Drgančevju. Udeležence zabave so opozorili na ustrezno glasnost, ki ne bo motila sosedov. Med postopkom pa se je eden od udeležencev zabave nedostojno vedel do policistov, ki so za obvladovanje situacije in ugotavljanje identitete morali uporabiti prisilna sredstva. 19-letnik bo prejel plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja zakonitih ukazov policistov.

V soboto zvečer sta se v Novi vasi pri Mokricah sprla najprej 70-letnik in 20-letnik. Prepir je poskušal rešiti 20-letnikov oče, ki so ga poklicali na kraj, pri tem pa ga je 70-letnik udaril v predel glave. Vmešal se je 32-letnik in zamahnil proti 20-letniku. V 32-letnika se je zaradi kričanja, kriljenja in mahanja zakadil pes, ki ga je imel 20-letnik zraven na povodcu, in ga ugriznil v roko. 32-letnik je moral zaradi ugriza iskati zdravniško pomoč – naj bi bil lahko telesno poškodovan. Postopki še niso zaključeni, saj policisti o vseh okoliščinah še zbirajo obvestila - za tri osebe v smeri kršitve javnega reda in miru ter za eno osebo zaradi kršitve zakona o zaščiti živali.

Mejne zadeve in tujci

V petek dopoldne so v bližini Obrežja prijeli državljana Maroka, ki je mejo prestopil izven mejnega prehoda. Črnomaljski policisti so popoldne v Žuničih prijeli trinajst državljanov Afganistana.

V noči na soboto so brežiški policisti v Prilipah prijeli tri državljane Alžirije in državljana Maroka.

V soboto zjutraj je bilo na območje Prelok napotenih več policijskih patrulj, saj so občani opazili sumljivo skupino ljudi. Policisti so nekaj po osmi uri prijeli štiriindvajset državljanov Afganistana. Brežiški policisti pa so ob približno istem času v okoli Mihalovcev prijeli dva državljana Maroka.

Policisti postaje mejne policije Dobova so na izstopnem vlaku pri mejni kontroli osebe brez dokumentov ugotovili, da gre za državljana ZDA, ki ime poleg vsega še prepoved vstopa v schengensko območje. Pridržali so ga.

Črnomaljski policisti so v nedeljo popoldne pri Miličih prijeli devet državljanov Afganistana in dva državljana Irana. Krški policisti so v okolici Kočarije prijeli dva državljana Zahodne Sahare.

V nedeljo zvečer so pri Miklarjih prijeli štiri državljane Maroka in državljana Alžirije. V zgodnjih ponedeljkovih urah pa so črnomaljski policisti pri Žuničih prijeli enajst državljanov Afganistana in tri državljane Konga.

M. K.