Dolenjci in Posavci uspešni v Orehovi vasi

30.8.2021 | 11:00

Alex Novak

Orehova vas - Včeraj se je na legendarni stezi Radizel pri Mariboru odvila tretja dirka Odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Od dolenjskih in posavskih dirkačev so si zmage priborili Jan Pancar v odprtem razredu, Borut Koščak v kategoriji veteranov 40+ in Jaka Peklaj v razredu do 125 kubičnih centimetrov. Na drugih mestih sta dirko končala Nejc Kralj v kategoriji do 50 kubičnih centimetrov in Alex Novak v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov. Na zadnjo stopničko zmagovalnega odra pa sta se povzpela še Žan Oven v kategoriji do 85 kubičnih centimetrov in veteran Alojz Fortuna v kategoriji veterani 50+ .

V najelitnejšem odprtem razredu je Jan Pancar, član AMD Šentvid pri Stični, izkoristil prost vikend in v odprtem razredu s svojim 250 kubičnim motorjem pometel s konkurenco. To je bil zanj precej dober trening pred nadaljevanjem dirk za svetovno prvenstvo, kjer je Jan pred poletnim odmorom nanizal nekaj precej slabših rezultatov, kot si jih je sam želel. Predvsem je bila ta dirka v tem močnejšem razredu zanj pomembna iz vidika borbene pripravljenosti za dirke Svetovnega prvenstva MX2, saj se je med dirkači s 450 kubičnimi motorji moral precej bolj potruditi za zmago. S tem si je najverjetneje tudi dvignil samozavest za nadaljevanje med svetovno elito, kjer bo ponovno poskušal z osvajanjem višjih mest kot je bilo to pred poletnim odmorom.

Alojz Fortuna

Zmage se je v veteranski kategoriji v obeh vožnjah in posledično skupni zmagi veselil še Borut Koščak, ki tako počasi v skupnem seštevku slovenskega prvenstva počasi beži tekmecem. Borut Koščak sicer vodi tudi v prvenstvu Hrvaške in nasmihata se mu naslova v obeh omenjenih prvenstvih. Sicer velja omeniti, da Koščak že drugo sezono dirka s hrvaško licenco, prej pa je bil celo kariero član AMD Šentvid pri Stični in spor v društvu, za katerega je nastopal in tekmoval, je bil očitno tako hud, da je na koncu zamenjal celo zvezo, za katero pa sedaj uspešno nastopa še naprej.

Zmagovalec razreda do 125 kubičnih centimetrov Jaka Peklaj pa se je moral precej bolj potruditi za zmago. Le to si je priboril šele v z zmago v drugi vožnji, ko je uspel premagati hrvaškega asa Luko Kuniča, ki je do te dirke poznal le zmage. Slednji je sicer zmagal v prvi vožnji, v drugi pa si je dovolil nekoliko slabši štart in tudi pozneje nekoliko preveč napak. Tako je povratnik po poškodbi Jaka Peklaj, sicer član AMD Šentvid pri Stični, dosegel svojo prvo letošnjo zmago.

Nejc Kralj je v kategoriji do 50 kubičnih centimetrov osvojil dvakrat drugo mesto in s tem tudi skupno drugo mesto na dirki. V prvi vožnji je sicer mladi Dolenjec naredil nekaj napak, a je v drugo vse to odlično popravil in zaostal le pičlih sedem sekund za domačinom in zmagovalcem dirke Leom Gajserjem.

Borut Koščak

V kategoriji do 65 kubičnih centimetrov je Brežičan Alex Novak sicer prvo vožnjo precej suvereno dobil. Že po solidnem štartu je večino stvari opravil že v prvem ovinku, iz katerega se je pripeljal kot prvi. Nekaj časa mu je sicer dobro sledil Primorec Val Slavec, a ko so se začela prehitevanja za krog zaostalih, je Slavec vidno popustil in Novak je vknjižil novo zmago. V drugi vožnji pa so se za Novaka začele težave že v prvem krogu. Po nekoliko ponesrečenem štartu sta se s Slavcem dotaknila s krmili že v prvem ovinku in je zaradi zunanje linije Novak moral popustiti in prepustiti vodstvo Slavcu. Nekje na polovici prvega kroga, ko sta si že priborila nekaj prednosti pred Taiem Vidovičem, pa je Novak naredil prvo večjo napako in padel. Ko se je uspel pobrati in nadaljevati, se je nahajal na šestem mestu. Za preboj na tretje mesto je potreboval tri kroge in začel se je njegov lov za vodilnima. Spredaj se je Vidovič precej približal vodilnemu Slavcu in skupaj sta še malo dvignila tempo, Novak se jima je v zadnjih krogih sicer približal na osem sekund, a pri prehitevanju za krog zaostale še enkrat naredil napako in padel. S tem se je dokončno izločil iz boja za zmago v drugi vožnji in le to končal kot tretji. Skupna zmaga je tako pripadla Slavcu, drugi je po obeh vožnjah bil Alex Novak, tretje mesto pa si je s tretjim v prvi in drugim v drugi vožnji priboril še en Primorec Tai Vidovič.

Najnižje stopničke na zmagovalnem odru se je razveselil Alojz Fortuna med veterani 50+, ki se je v drugi vožnji prav tako moral potruditi za pokal in mesto na zmagovalnem odru.

Jan Pancar

V razredu do 85 kubičnih centimetrov pa je z dvema tretjima mestoma razveselil še mladi dolenjski up Žan Oven. V prvi vožnji je za vodilnim Madžarom in drugo uvrščenim Izraelcem s hrvaško licenco Ofirjem zaostal precej in bil nekoliko nezadovoljen s prikazanim. V drugo pa je vtis precej popravil in do konca pritiskal na Izraelca Ofirja in si s tem precej dvignil samozavest ter zadovoljil člane svoje ožje ekipe.

Tokratna dirka je za razliko od prejšnjih potekala v organizaciji Akademije Saše Kraglja, nekdanjega odličnega dirkača, ki ima v svoji vitrini nič koliko naslovov državnega prvaka v različnih kategorijah. Na mednarodni sceni pa ima tudi naslov Evropskega prvaka v najelitnejšem razredu. Tokrat je s svojo organizacijsko ekipo dokazal, da je lahko tudi odličen in spreten organizator, saj je bila sama priprava steze in celotna organizacija z vsemi službami na zavidljivo visoki ravni. Žal ima steza v Radizelu le eno napako, ki je nihče od organizatorjev ne bo nikoli mogel odpraviti, in to so tekmovalni boxi. Le ti so na najvišji točki celega dirkaškega kompelksa, sam štart pa je na najnižji točki. To še največ težav povzroča spremljevalnemu osebju in to je tudi najverjetnejši razlog, da na tej stezi ne moremo kot v preteklosti videti dirk na najvišji ravni, kot smo bili navajeni še pred dobrim desetletjem. Kljub odlični organizaciji ali v režiji AMD Orehova vas ali Akademije Saše Kraglja in kljub dobri konfiguraciji same proge je okoli le te v nekaj desetletjih zraslo preveč hiš in vikendov, da bi bilo mogoče same tekmovalne bokse umestiti drugam. Štajerski organizatorji bodo slej ko prej morali spoznati, da bo žal potrebno poiskati novo lokacijo.

Nejc Kralj

V Brežicah v pričakovanju EP

Prihajajoči vikend pa ljubitelje motokrosa na stezi Prilipe pri Brežicah čaka zadnja dirka jugo zahodne cone (SW zone) v kategoriji do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Kot spremljevalni program bo v nedeljo še Odprto državno prvenstvo Slovenije, ki bo štelo za točke v vseh preostalih kategorijah, razen v omenjenih kategorijah, kjer se bodo dirkači iz 12. držav jugozahodne Evrope borili za vstop v veliki finale, ki bo potekal 19.09. na največjem italijanskem otoku Sardiniji. Da bo vse skupaj imelo še večji čar, se bodo mladi zvezdniki borili pred očmi svojih večjih vzornikov s svetovnega prvenstva v razredih MXGP in MX2.

V vsaki od kategorij do 65 in 85 kubičnih centimetrov se v finale po pravilih uvrsti prvih osem v skupnem seštevku vsake od štirih con v Evropi. V tem trenutku pred zadnjo dirko najbolje kaže prav domačinu iz Brežic Alexu Novaku, ki v skupnem seštevku zaseda šesto mesto. S tem je edini Slovenec, ki se lahko neposredno uvrsti v finale. Preostali slovenski dirkači v teh dveh kategorijah nimajo več niti teoretičnih možnosti za neposredno kvalificiranje v finalno dirko.

Žan Oven

So pa prav vsi slovenski dirkači z Novakom na čelu precej razočarani nad izborom dirkališča, kjer naj bi v Sloveniji potekala dirka za Evropsko prvenstvo. Zavedajo se, da so v celi Evropi edini, ki ne bodo smeli trenirati in s tem izkoristiti prednost domače steze. Če pogledamo vse dirke v teh dveh kategorijah po rezultatih, imajo še kako prav, saj so na dirkališčih na Portugalskem, v Italiji, Hrvaški, Franciji domači vozniki s prednostjo domače steze dokazano uspevali dosegati boljše rezultate. Sicer smo od selektorja Aleša Zajca dobili sporočilo, da se pri AMZS trudijo, da bi vsaj svojim dirkačem omogočili trening, a to po naših informacijah ne bo mogoče. Na stezi na Prilipah se smejo izvajati le tekmovanja, treningi so pa strogo z zagroženimi sankcijami v obliki denarnih kazni prepovedani. Samo po sebi pa se postavlja vprašanje, ali je sploh smiselno kandidirati za takšna tekmovanja, saj, kot se kaže sedanja slika, bodo zopet najslabšo potegnili prav domači slovenski dirkači.

Mitja Pungarčič

Foto: Filip Budna

