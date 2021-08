Gasilski tabor Vinica 2021 - Zabavno in poučno

30.8.2021 | 12:10

Darjan Grudnik

Lana Lozar

Mladinska komisija GZ Črnomelj - skupinska 2021

Vinica/Črnomelj - Mladinska komisija Gasilske zveze Črnomelj je sredi avgusta organizirala že 18. tabor gasilske mladine – Več kot sto udeležencev iz devetnajstih gasilskih društev je na Vinici združilo prijetno s koristnim

Več kot sto udeležencev in devetnajst mentorjev iz devetnajstih gasilskih društev, ki so del Gasilske zveze Črnomelj, je preživelo nekaj nepozabnih dni na kopališču pri Benetiču.

Mladinska komisija s svojim delovanjem organizira na področju dela z mladimi številne letne aktivnosti, med katere sodijo posvet gasilskih mentorjev, številna gasilska tekmovanja (gasilski kviz, gasilska orientacija, tekmovanja za pokal Gasilske zveze Črnomelj in izbirna gasilska tekmovanja), medgeneracijsko srečanje mladine, starejših gasilcev, članic in članov. Kot pojasnjuje Darjan Grudnik, ki Mladinsko komisijo GZ Črnomelj vodim v mandatnem obdobju 2018-23, pa največji organizacijski zalogaj komisiji vsako leto predstavlja organizacija tabora gasilskega tabora mladine, ki tradicionalno poteka v avgustu. »Ta dejavnost nam omogoča, da lahko mladi na zabaven, ustvarjalen in sproščen način spoznavajo gasilsko organizacijo, njene naloge, se seznanjajo s prostovoljstvom, se družijo z vrstniki in v gasilskem duhu preživljajo svoje počitniške dni.«

Vrnitev v šotore

Letos so se odgovorni odločili, da tabor ponovno izvedejo na klasičen način v šotorih. »V letih 2013-2020 smo tabore izvajali v prostorih CŠOD Radenci, kjer pa je bil pred 19 leti tudi izveden prvi tabor. Ker ima CŠOD omejene kapacitete, koliko ljudi lahko sprejme, je bil to glavni razlog, da smo ponovno začeli razmišljati o taborjenju v šotorih, saj le tako lahko sprejmemo vse prijavljene. Potrebno je seveda poudariti, da je tabor za vse udeležence v zadnjih dveh izvedbah bil popolnoma brezplačen, vse stroške krije Gasilska zveza Črnomelj,« pojasnjuje Grudnik.

Dodaja, da so imeli pri pripravi na tabor veliko pomoč pri gasilcih prostovoljci iz različnih društev, ki so pomagali postaviti šotore. »Tu moram posebej poudariti angažiranost gasilskega sektorja Vinica oziroma njegovega poveljnika Gorana Mikšiča, ki je s svojimi člani precej pripomogel pri pripravah, logistiki in tudi pomoči pri organizaciji samega tabora. V nočnem času pa so nas pazili veterani iz sektorja Vinica.«

Mladi navdušeni

»Super smo se imeli. Ker sem tabor obiskala že tretjič, sem lahko tudi pomagala mlajšim in mentorjem, da je bilo vsem lažje, « pravi Lana Lozar iz okolice Črnomlja, ki se je tabora prvič udeležila leta 2018. »Na taboru je vedno pester program z raznimi delavnicami, športnimi aktivnostmi kot so igre z žogo, spust po drči, pohodi, kolesarjenje,... in predvsem spoznavanja osnov gasilstva. Naučili so nas postopkov oživljanja, kako pristopimo k požaru, prometnim nesrečam, kaj naredimo in kako pristopimo nezavestni osebi. Poskrbljeno pa je tudi za smeh, ples in zabavo. Zadnji večer nam je popestril čarodej Toni, zaključili pa smo ga s plesom ob glasbenih željah,« opisuje dogajanje 14-letnica, ki upa, da se ga bo lahko v prihodnosti udeležila tudi kot mentorica.

Tudi 15-letni David Kočevar iz Rožanca, ki je gasilec pri PGD Petrova vas postal zelo zgodaj, pri rosnih petih letih, ne skriva navdušenja nad dogajanjem na taboru. Prvič se ga je udeležil še kot začetnik v gasilstvu, leta 2011. »Spomnim se, da smo bili, tako kot letos, v šotorih v Marindolu. Ker sem bil najmlajši član, so mi bile gasilske majice vedno prevelike, kar je bilo vsem smešno. To je bil najbrž tudi razlog, da sem takrat postal maskota tabora. Domov sem prišel zelo navdušen in poln lepih spominov, zato sem se z veseljem udeležil naslednjih taborov. Letos sem bil že osmič in domov sem prišel še bolj navdušen kot prvič. Veliko smo se kopali, zelo dobro jedli, spuščali po vodnem toboganu, obiskali smo muzej Otona Župančiča, igrali med dvema ognjema. Predstavili pa so nam tudi gasilski tovornjak in kombi ter nas naučili o prvi pomoči. Program je vedno bolj zanimiv, zato komaj čakam, kaj vse nam bodo pripravili naslednjič.«

In mentorji, ki svoje delo opravljajo povsem prostovoljno, se prav tako že veselijo prihodnjih taborov. »Zelo smo ponosni, da lahko na takšen način pripomoremo k širjenju ideje gasilstva, da svojo ljubezen do gasilstva širimo na mlade, na takšen način pridobivamo v svoje vrste tako nove mlade člane kakor tudi mentorje,« še dodaja Grudnik.

Sabina Gosenca