FOTO: Gorela kabina tovornjaka; trčila kombi in delovni stroj; vdrli do onemogle

30.8.2021 | 18:35

Na MP Obrežje so gasili kabino tovornjaka (vse fotografije: PGD Obrežje)

Danes ob 11.55 je v ulici Pod Radovnico na Mirni padel motorist. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri prenosu poškodovanega, katerega so prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 14.42 sta v ulici Cesta na Fužine na Mirni trčila kombinirano vozilo in delovni stroj. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulator ter počistili motorne razlite tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela kabina tovornega vozila

Ob 6.54 je na tovornem terminalu na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje gorela kabina tovornega vozila. Požar so še pred prihodom gasilcev PGD Obrežje in PGE Krško delno pogasili prisotni. Gasilci so požar dokončno pogasili, odstranili gorljive in ožgane dele iz kabine in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Vdrli do onemogle

Ob 7.03 so na Raki, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala obnemogla oseba. Reševalci NMP Krško so občanko oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Prevrnil se je s traktorjem

Ob 17.33 se je v naselju Drenovec pri Leskovcu, občina Krško, občan prevrnil s traktorjem. Posredujejo reševalci NMP Krško in gasilci PGE Krško.

M. K.