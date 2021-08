Stari trg ob Kolpi do konca leta bogatejši za posodobljen športni park

31.8.2021 | 18:00

Fotografija je iz vadbenega parka v Jurjevanjski dragi v Črnomlju, ...

... skica pa je osnutek posodobitve v Starem trgu ob Kolpi. (Občina Črnomelj)

Stari trg ob Kolpi - Občina Črnomelj bo s pomočjo uspešno pridobljenih sredstev Ministrstva za izobraževanje znanost in šport razširila in posodobila športni park v Starem trgu ob Kolpi. Park bo vseboval šest fitnes naprav in pet igral za zabavo in razgibanje otrok, sporočajo iz občine.

Z umestitvijo zunanjih vadbenih naprav bo zaokrožena celota športnega igrišča v Starem trgu ob Kolpi, novo aktivnost bo v sklopu športne vzgoje uporabljala osnovna šola, ki je v neposredni bližini, in vsi, ki so željni rekreacije na prostem. To je tudi cilj investicije, ki zagotavlja kakovostno javno športno rekreacijsko površino, namenjeno vsem generacijam uporabnikov, dodajajo na občini.

Z prijavljeno investicijo »Razširitev in posodobitev športnega parka Stari trg ob Kolpi« je Občina Črnomelj pridobila sredstva v višini 22.916 evrov.

Naložba je sicer vredna 54.900 evrov, skoraj 23 tisočakov bo torej prispevala država, razliko pa bo pokrila občina.

M. K.