Pomoč otrokom ob začetku šolskega leta

31.8.2021 | 07:30

Zbrane šolske potrebščine v skladišču humanitarne pomoči (foto: OZ RKS NM)

Novo mesto - Z mislimi na naslednje šolsko leto so v juliju in avgustu na Območnem združenju RKS Novo mesto že 20. leto razdeljevali pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Vrednostne bone lahko učenci od 1. do 6. razreda po 55 evrov, učenci zadnje triade ter dijaki pa po 70 evrov, vnovčijo v trgovini s šolskimi knjigami, delovnimi zvezki in drugimi nujnimi potrebščinami za šolo. Finančno pomoč v obliki bonov za šolsko leto 2021/22 so razdelili 170 otrokom v vrednost 10.700 evrov. Sredstva so pokrili iz našega Sklada za pomoč ljudem v stiski, nekaj pa so prispevale tudi krajevne organizacije Rdečega križa od članarine, sporočajo iz novomeške humanitarne organizacije.

Pomoč v obliki bonov za nakup šolskih potrebščin so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemnice njihovih prehrambnih paketov, učenci in dijaki, ki so jih predlagale krajevne organizacije, ter učenci in dijaki staršev, ki so do roka vložili vlogo s prilogami. Pomagali so 121 osnovnošolcem in 49 dijakom, 30 več kot lani, kar se odraža tudi v povečanju števila prošenj za druge vrste pomoči, dodajajo v RK-ju.

V skladišču humanitarne pomoči za otroke iz socialno šibkih družin zbirajo ohranjene šolske torbe, peresnice, nove šolske zvezke in druge šolske potrebščine. Razdelili jim bodo po šolah, da jih bodo imeli za potrebe otrok tudi med šolskim letom.

M. K.