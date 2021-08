Na območju PC Sevnica oviran promet; začenjajo se tudi hidravlične izboljšave

31.8.2021 | 09:30

Na Hermanovi cesti bodo veljale občasne zapore.

Sevnica - Zaradi del v sklopu projekta Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica je na Hermanovi cesti proti železniškem prehodu čez trebanjsko progo s tem tednom oviran promet z občasnimi zaporami. Izvajalec, podjetje Rafael d.o.o., je poskrbel za ustrezno prometno signalizacijo.

Urejena bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo, kar bo omobočilo razširitev poslovne cone.

Predviden zaključek del je v septembru 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dela tudi za projekt Hidravlične izboljšave



S tem tednom se začenjajo tudi gradbena dela za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica.

Poglavitni cilj projekta je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Dela se začenjajo na dveh sklopih, in sicer na sklopu Vodovod Log–Orle in vodovod Šentjanž (gradnja črpališča Šentjanž, povezav odsekov črpališč ter povezovalnih cevovodov) ter na sklopu Vodovod Zabukovje–Sevnica in Vodovod Handija (gradnja raztežilnikov in cevovoda, ki bo povezoval vodne vire Podskalica in višje ležeče predele severno od mesta Sevnica).

Tudi to naložbo poleg države sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.

M. K.