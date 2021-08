FOTO: Razstava ovc in koz

31.8.2021 | 11:10

Z leve: napovedovalec Lojze_Bojanc, predsednik Društva rejcev drobnice Bela krajina Peter Štukelj, metliška podžupanja Martina Legan Janžekovič, črnomaljski podžupan Dubravko Čengija in semiška županja Polona Kambič

Ocenjevanje pečenke

Slavko Novak je strigel ovce in s tem navdušil obiskovalce.

Semič - Društvo rejcev drobnice Bela krajina je v okviru Semiške ohceti 2021 organiziralo v nedeljo 26. razstavo ovc in koz. Na prostoru pri gasilskem domu v Semiču so poleg rejcev drobnice predstavili svoje zajce in perutnino tudi člani Društva gojiteljev malih pasemskih živali Novo mesto.

Število ovc in koz v Beli krajini se zmanjšuje, kot je ob odprtju povedal predsednik Društva rejcev drobnice Bela krajina Peter Štukelj. Semiška županja Polona Kambič je zato med pozdravnim nagovorom ob odprtju razstave izrazila željo, da bi mladi kmetje spet začeli rediti drobnico. Kot je dejal podžupan občine Črnomelj Dubravko Čengija, tudi z rejo drobnice lahko povečujejo lokalno samooskrbo. Metliška podžupanja Martina Legan Janžekovič pa je med drugim poudarila, da s pašo ovc in koz lahko omejujejo zaraščanje krajine.

Na tokratni razstavi je sodelovalo 14 rejcev drobnice, ki so pripeljali med različnimi pasmami živali 27 ovc belokranjskih pramenk, kot je povedal predsednik rejske komisije Niko Novak.

Na razstavi, kjer je spored domiselno povezoval Lojze Bojanc, so med drugim tudi ocenjevali pečenko, izbirali najlepšo ovco, ovna, kozo in kozla, ugibali težo ovna ter ocenjevali trofeje. Na stojnicah so predstavili opremo za rejo ter izdelke.

Kljub dežju so strigli ovce, kjer je izkazal 15-kratni državni prvak v striženju ovc Slavko Novak iz Šentjerneja. Njegovo zanimivo početje je komentiral Boris Grabrijan, direktor Krajinskega parka Kolpa, ki se je pri tem izkazal za izjemnega poznavalca reje ovc ter pridobivanja in uporabe volne.

V okviru razstave, ki so se je udeležili tudi predstavniki nekaterih društev z drugih območij, so med drugim predstavili tudi rejo pastirskih psov in delovanje veterinarske postaje v Črnomlju.

M. L.

Galerija