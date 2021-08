Gorela zapuščena starejša hiša; delovna nesreča v Livarju

31.8.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.59 je v kraju Bukovje, občina Brežice, gorela zapuščena starejša hiša velikosti 8x5 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Bizeljsko, Orešje in Pišece. Ogenj je uničil del razpadajočega ostrešja.

Delovna nesreča v Livarju

Sinoči ob 20.13 se je v Ulici heroja Stariha v Črnomlju v podjetju Livar zgodila delovna nesreča, v kateri si je delavec poškodoval roko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Prevrnil se je traktorist

Ob 17.34 se je v naselju Drenovec pri Leskovcu, občina Krško, prevrnil traktorist, pri čemer se je poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, očistili in popivnali iztekle motorne tekočine in pogonsko gorivo, traktor postavili na kolesa ter nudili pomoč reševalcem in policiji. Reševalci NMP Krško so ponesrečenca oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Marentičeva.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974, TP HUDOROVIČ 2001, TP HRVAŠKI BROD 1990, TP MRŠEČA VAS, TP ZAMEŠKO 1971;

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP HOTEL OTOČEC 1994.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH na izvodu Gasilni dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD STOPIČE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP VEL. KAL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRM na izvodu KOVAČIČ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežic na območju TP Blatno, Pavlova vas Trate, Pavlova vas center, Sveta Jedrt, Pišece, Pišece 2 in Pišece grad med 11.30 in 14. uro; na območju TP Brežice kolonija med 8. in 10. uro; na območju TP Pišece Orehovec med 11.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Podbočje trg, nizkonapetostno omrežje – Proti potoku in ob potoku med 8. in 14. uro.

M. K.