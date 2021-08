Štiri evre dividende za delničarje Tanina

31.8.2021 | 08:45

Foto: arhiv DL

Sevnica - Skupščina sevniškega Tanina je v petek sklenila, da se od 16,98 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni nekaj več kot 330.000 evrov ali štiri evre bruto na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelili razrešnico, članoma nadzornega sveta Božici Miroševič Jurkovič in Željku Cerovečkijemu so podelili nov štiriletni mandat, upravo pa so pooblastili za nakup ne več kot 15 odstotkov lastnih delnic za potrebe zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

M. K.