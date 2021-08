Pahor Francu Miheliču podelil medaljo za zasluge

31.8.2021 | 08:00

Franc Mihelič

Skupinska

Ljubljana/Sodražica - Predsednik republike Borut Pahor je včeraj v predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Red za zasluge je prejela najstarejša slovenska revija Planinski vestnik, medaljo za zasluge pa sta prejela narodnozabavni glasbenik Franc Mihelič iz Sodražice in zdravnik Dušan Repovš, so sporočili iz kabineta predsednika.

Iz obrazložitve

''Pisec skladb, harmonikar, izumitelj in vodja ansambla Franc Mihelič že več kot pet desetletij ustvarja v narodnozabavni glasbi. Slovensko glasbeno prizorišče je v tem času obogatil z več kot dvesto izvirnimi skladbami in jim dodal še več kot sto petdeset skladb v nemškem jeziku. Miheličev obširni glasbeni opus odraža slovensko dušo in čutenje slovenskega podeželskega človeka ter tako ohranja živ stik s tradicijo, jo utrjuje in neguje tudi narodno istovetnost. Franc Mihelič se je z vedrino in širokim nasmehom uvrstil med najbolj priljubljene slovenske narodnozabavne glasbenike, brez katerih skorajda ne mine nobeno slavje. Nekatere izmed njegovih skladb, na primer Kjer lastovke gnezdijo, so tako rekoč ponarodele, saj skorajda ni Slovenca, ki jih ne bi poznal. S svojimi številnimi koncerti in kakovostno glasbeno produkcijo je ustvarjalec in glasnik slovenske glasbe doma in v tujini ter eden tistih, katerih glasba na plesišče privabi največ plesalcev.



Od začetkov ustvarjanja pa vse do danes Franc Mihelič postavlja nove glasbene mejnike. Je izumitelj in z inovacijami na diatonični harmoniki je pripomogel h kakovostnejši avtorski glasbi s poudarkom na tankočutnem izvajanju in mojstrskem obvladovanju glasbila. Ob tem, da je utemeljitelj posebnega petprstnega igranja na diatonično harmoniko, so izdelovalci temu glasbilu na njegov predlog dodali gumb tako, da je na trivrstno harmoniko mogoče zaigrati v štirih durih in ob raztezanju meha iz nje izvabiti dodatne tone. Miheličevo posebno igranje harmonike je postalo merilo velike virtuoznosti na slovenskih in evropskih tekmovanjih harmonikarjev.



Franc Mihelič se je s svojim dolgoletnim in obširnim ustvarjalnim in poustvarjalnim opusom izvirnih melodij, poetičnih besedil in brezhibne izvedbe za vedno zapisal v zgodovino slovenske domače glasbe. Je ena osrednjih osebnosti narodnozabavne glasbe na Slovenskem in z vedrim nasmehom in široko raztegnjenim mehom je našel pot v srca ljubiteljev te glasbene zvrsti. Nastopal je skoraj v vseh slovenskih krajih, pa tudi v Avstriji, Nemčiji in Italiji, s svojo glasbo je košček domovine rad ponesel med rojake v Združenih državah Amerike in Kanadi. Z državnim odlikovanjem Republika Slovenija izraža Francu Miheliču hvaležnost za njegov pomembni prispevek k razvoju narodnozabavne glasbe doma in v tujini.''

M. K.

Foto: Daniel Novakovič/STA