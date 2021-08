Društvo vinogradnikov Šentjanž ohranja tradicijo: Klopotec desetič postavili pri pobudniku

Rudi Bec toči cviček postavljalcem.

Jasmina Podlesnik je izročila listino.

Repše izroča Becu repliko klopotca.

Kamenško - Šentjančani pravijo, da so prvi med vinogradniki začeli s postavljanjem klopotca pri zidanici vinogradnika, ki je dobil najboljšo oceno na Tednu cvička. Dogodek je postal tradicionalen in po enem letu so društveni pevci ob pesmi ponovno postavili klopotec v Kamenškem, tokrat pri Krmeljčanu Rudiju Becu, tudi nekdanjem nepoklicnem sevniškem podžupanu.

Postavitev društvenega klopotca sta od blizu spremljali eminenci cvičkovega dvora, Maja Vovko, cvičkova princesa, Matjaž Golob, kralj cvička ter nekdanji cvičkovi princesi iz teh krajev, Jasmina Podlesnik in Vesna Perko. Slednja je, tokrat v vlogi moderatorke, povedala, da Rudi Bec sodi po kakovostnih vinih v sam vrh dolenjskih vinogradnikov.

Šentjanški župnik Janez Cevec, ki je prišel blagoslovit klopotec pri zelo lično urejeni zidanici Bečevih v strmem bregu Kamenškega, je na koncu blagoslova izrazil željo, da bi na slovesnosti zbrani vinogradniki nabrali veliko grozdja, da bi dobro kletarili, da bi pili dobro vino. Aktualni predsednik Društva vinogradnikov Šentjanž, Simon Šmit je družini Bec čestital za trdo, a očitno zelo uspešno delo in ji predal knjigo klopotcev. Andrej Repše, skoraj sosed Bečevih, pri katerem je stal zadnje leto klopotec, je Rudiju Becu izročil repliko klopotca v trajno last. Izrazil je veselje, da je klopotec ostal v Kamenškem, saj ga bi sicer »župnik nažiral, kako to, da ne morete kletariti takega cvička, da je klopotec že dvakrat odšel v Podkum (v Zagrad, v dolini Sopote, k Janezu Kmetiču, op. p.), ali v okolico Šentruperta,« kjer so sicer tudi odlični vinogradniki. »Rudi je bil vedno čisto pri vrhu, velikokrat nas je tudi prehitel, zdaj pa je postal prvak sorte cvička in tekmujmo še naprej!« je dejal Repše. Jasmina Podlesnik, tudi iz šentjanškega društva, je Becu izročila listino. Izrazila upanje, da bo še naprej tako dobro kletaril in pomagal tudi morebitni novi cvičkovi princesi iz društva, tako kot je njej. Bec je odvrnil: »Po dolenjsko: ablubm!« in nasmejal zbrano druščino, med katero je bil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je prišel čestitat družini Bec.

Govor gospodarja je običajno najbolj zaželen. Zahvalil se je vsem, ki so se odzvali društvenemu in osebnemu vabilu. Izrazil je veselje, da je jubilejna, deseta postavitev ravno pri njem, saj je bil med prvimi pobudniki, da postane takšna pozornost vinogradniku z najboljšim cvičkom, tradicionalna. »Da imamo v društvu odlična vina, smo že velikokrat dokazali, imamo odlične vinogradnike, odlično vzdušje, dobro sodelujemo, se razumemo, imamo Staneta (Ermana, ambasadorja cvička, op. p.), ki je naš motor, doktor za vina. To moram poudariti! Vse to in pridne roke vinogradnikov in vinogradnic – to daje rezultate. Verjamem, da se bomo trudili še naprej,« je povedal Bec in spomnil, da ima manjšo obletnico – 40 let je namreč minilo, odkar je postal samostojni vinogradnik, še kot mlad fantič. Po sili razmer v družini je moral to prevzeti. Takrat so bili šentjanški vinogradniki še pod okriljem Društva vinogradnikov Malkovec. Imeli pa so vizijo, da bi ustanovili samostojno društvo, pri čemer jih je podprl tudi znan vinogradnik in vinar, žal, že pokojni podjetnik Jože Frelih iz Šentruperta.

Bec je bil tudi ustanovni član DV Šentjanž pred približno četrt stoletja. Oral je ledino in vedno rad pomagal, razdajal svoje znanje mlajšim, manj izkušenim vinogradnikom in vinarjem. Bil tudi podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, priznanja za svoja vina dobiva tudi v Gornji Radgoni in v mednarodnem merilu, v hrvaški Kutini. Kot predsednik društva je spodbudil tudi zelo dobre obiskane pohode po obronkih Šentjanža, drugega se je udeležil tudi takratni evropski poslanec Lojze Peterle, prehodil celotno pot in med potjo zaigral tudi na orglice.

