DeSUS: Ukvarjali smo se sami s sabo, na upokojence pa pozabili

31.8.2021 | 13:40

Foto: MO DeSUS Novo mesto

Novo mesto - Včerajšnje razširjene seje Mestnega odbora Demokratične stranke upokojencev Slovenije v Novem mestu sta se udeležila tudi predsednik stranke Ljubo Jasnič in generalna sekretarka Mija Pukl.

Ocenili so politično situacijo v stranki in mestni organizaciji ter spregovorili tudi o pripravah na strankino klavzuro, sklicani za 10. september, pa tudi o praznovanju tridesete obletnice obstoja stranke.

Kot sporočajo iz novomeškega DeSUSa, so bili prisotni enotni v oceni, da je stranka v preteklosti dosegla zavidljive rezultate v korist starejše generacije, ki pa jih žal ni znala dobro predstaviti volivcem, in da so se v zadnjih letih več ali manj ukvarjali sami s sabo, na upokojence in njihove potrebe pa se je v preveliki meri pozabilo.

V Mestni organizaciji opozarjajo, da je epidemija virusa Covid 19 še dodatno razgalila vso bedo odnosa do starejših, podobno so trpeli šolarji, zaradi skrbi pa tudi njihovi starši. ''Posledica tega so najbrž grozovite, z dejanskimi pa najbrž še dolgo ne bomo seznanjeni,'' menijo v novomeškem DeSUSu, kjer bodo zato pozvali najvišje vodstvo stranke, da mora narediti vse, da bo v družbi, še posebej v politiki, sprejeto dejstvo, da je pokojnina zaslužena pravica in se jo preneha obravnavati kot socialno kategorijo. Opozarjajo tudi na preveliko število slabo plačanih prekarnih delavcev, ki bodo v končni posledici pripeljali do velike skupine novih revnih upokojencev, pa da je ustanavljanje demografskega sklada z vsebino, ki je pripravljena v Državnem zboru za sprejem, strel v koleno, saj da iz njega ni možno pričakovati denarja za pokojnine ...

V Novem mestu opozarjajo še na korupcijo, ki jo je treba zatreti, ohraniti pa javno šolstvo in javno zdravstvo. Pa na zaskrbljujoč standard v DSO-jih, kjer zaradi nizkih plač ni dovolj osebja.

Predsednik stranke Ljubo Jasnič in generalna sekretarka Mija Pukl sta zagotovila, da bosta storila vse, kar je v njuni moči, da se stvari postavijo na pravo mesto. ''Kar prijetno je bilo slišati predsednika, ki je dejal, da predsednik gotovo nima vedno prav in da mu je to treba tudi povedati. Člani organov stranke ne morejo in ne smejo biti samo dvigovalci rok za predlagane sklepe predsednika stranke. To naj bi bila žal praksa zadnjih let,'' so še sporočili iz novomeškega Mestnega odbora DeSUSa.

In še dodali, da se v občini program DeSUS-a v sodelovanju z županom izvaja veliko bolj uspešno kot na ravni države.

M. K.