Jernejeve kasaške dirke: Dve zmagi domačinov - Lana Zrinjanin s Pierom in Roman Jerovšek z Vito

31.8.2021 | 10:00

Veselje ob zmagi: (od leve proti desni) Andraž Rumpret, predsednik Kluba za konjski šport Šentjernej, Urban in Urška Košak, Rok Bregar, Andrej Košak, Boštjan Košak, Roman Jerovšek in Vita HB. (foto: Klub za konjski šport Šentjernej)

Šentjernej - Člani Kluba za konjski šport Šentjernej so ob občinskem prazniku Jernejevo pripravili druge letošnje dirke. Na petih kasaških dirkah in poni dirki so se znova predstavili najmlajši tekmovalci, zanimiva je bila dirka dvovpreg.

S spominskima dirkama, ki sta že postali tradicionalni, so počastili spomin na dva pomembna moža: Jurija Levičnika, pobudnika izgradnje hipodroma v Šentjerneju, ter znanega rejca kasaških konj Janeza Košaka iz Hrvaškega Broda.

Že v prvi točki sporeda sta domačinom zmago prinesla triletni Pierre in Lana Zrinjanin. Zanju je bila to druga zmaga v štirih nastopih. Drugo mesto je zasedla še ena domačinka, Vesna Šuštaršič z Brandyjem. V drugi točki je Denisa poskrbela, da je zmaga odšla lastniku Dejanu Sukiču iz KK Ljutomer. 3. mesto sta zasedla julijska zmagovalca Bershka MMS in Andrej Simončič, na 5. mesto se je uvrstil Sky iz hleva Rumpretovih.

Zmaga v spominski dirki Jurija Levičnika je odšla v Komendo z Ulfastom in Milanom Žanom, 2. mesto sta zasedla odlični Planet in Slavko Franko. V odprti dirki za konje z največ zaslužka so domačini osvojili 2. in 3. mesto. Elisa Gali iz hleva Judež je bila 2., 3. mesto sta si pritekli Tamerice in Vesna Šuštaršič.

V zadnji točki sporeda, spominski dirki Janeza Košaka iz Hrvaškega Broda, je v prvem nastopu kariere zmagala Vita HB na vajetih Romana Jerovška in tako družini Košak in vsem domačinom prinesla obilico veselja. Četrto mesto sta zasedla še Jole in Ignac Zagorc.

Povezanost kraja in ljudi v Šentjerneju s konji je tradicija, ki se kaže ne le v dirkah in kasaškem športu, temveč tudi v velikem številu konj v rekreativnem jahanju in vpregah. Na tribunah se je ob upoštevanju pogoja PCT zbralo lepo število gledalcev, ki so ob izvrstno pripravljeni stezi in ugodnem vremenu spremljali izjemno zanimive in hitre dirke.

L. Z., L. M.