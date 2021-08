FOTO&VIDEO: Dolenjski dirkači na GHD Ilirska Bistrica 2021

31.8.2021 | 10:30

Prvi trije Twingo pokala: Blaž Cimrmančič, Miha Fabijan, Dejan Krofl (foto: Uros Modlic)

Blaž Cimrmančič, Miha Fabijan, Dejan Krofl (foto: Lema racing)

Pretekli vikend se je odvijala 27. GHD Ilirska Bistrica 2021, na kateri so nastopili tudi dolenjski dirkači.

Najbolj napet boj je bil zopet v pokalu Twingo, kjer so Dolenjci osvojili prva štiri mesta. Prvo zmago je dosegel Blaž Cimrmančič (AŠD Novo mesto) pred Malkovčanom Davidom Stuškom in Tilnom Kovačičem (AŠD Novo mesto). Še en član domačega kluba Miha Fabijan, vodilni v prvenstvu, je dosegel 4. mesto. S temi rezultati sta Cimrmančič in Fabijan končala prvenstvo z enakim številom točk in enakimi uvrstitvami, zato je prvaka odločil skupni čas vseh letošnjih voženj, kjer je bil malenkost hitrejši Fabijan in tako osvojil naslov prvaka. Blaž Cimrmančič je osvojil naslov podprvaka, David Stušek je prvenstvo končal kot četrti, Tilen Kovačič pa kot šesti.

Zopet se je izvrstno odrezal še en član domačega kluba Primož Kavšek, ki je na svoji prvi dirki z novim dirkalnikom (Peugeot 208 Rally4) dosegel odlično 2. mesto v pokalu R2/Rally4 in 2. mesto v Rally pokalu. Primož je z 2.mestom osvojil tudi naslov prvaka v pokalu R2/Rally4.

Dolenjski veteran, Malkovčan Alojz Udovč, je s Cliom R3 Maxi dosegel 5. mesto v diviziji 2 in 10. mesto v generalni razvrstitvi slovenskega prvenstva.

Šmarječan Peter Kapler pa je s svojim Renault 8 dosegel 2. mesto v kategoriji točnost.

V generalni razvrstitvi je z novim rekordom (2:04:011) zmagal Simone Faggioli pred Christianom Merlijem in Sebastienom Petitem. V generalni razvrstitvi slovenskega prvenstva pa Milan Bubnič pred Matejem Grudnikom in Maticem Kogejem.

