Delta različica ne popušča; 538 okužb, v regiji 51

31.8.2021 | 12:00

V ponedeljek so v Sloveniji ob 2916 PCR testiranjih potrdili 538 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 18,4-odstoten. Za primerjavo: pretekli ponedeljek so zdravniške službe ob 2489 PCR testih potrdile 477 novih primerov okužbe s sars-cov-2, delež pozitivnih testov pa je bil 19,2-odstoten.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 431, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 252. V primerjavi s predhodnim dnem se je 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za 11, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa za devet okužb.

Umrl je en covidni bolnik, skupaj že 4.450.

V bolnišnicah je danes hospitaliziranih 146 covidnih bolnikov (včeraj 141), od tega 30 na oddelkih za intenzivno nego (včeraj 27).

Doslej je polno cepljenih 902.437 prebivalcev Slovenije, oziroma 42,8 odstotka.

Različica delta v 99,4 odstotka analiziranih vzorcev NLZOH

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana v vzorcih v obdobju od 16. do 22. avgusta med 648 analiziranimi vzorci potrdili 644 primerov različice delta, kar predstavlja 99,4 odstotka vseh analiziranih vzorcev.

Največ primerov različice delta so v tem obdobju potrdili v Podravju (203), sledijo savinjska in obalnokraška (91), gorenjska (87) in jugovzhodna regija (58). Najmanj primerov različice delta so potrdili v primorskonotranjski (7), goriški (3) in zasavski regiji (1), piše na spletni strani nacionalnega laboratorija.

NLZOH je v tem obdobju potrdil tudi en primer različice alfa. Preostalih dveh različic beta in gama, ki imata status različic posebnega pomena, pa tokrat niso potrdili.

Skupaj sta NLZOH in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) v Sloveniji doslej potrdila 4187 primerov različice delta in 11 primerov različice delta plus. Potrdili so tudi 10.800 primerov različice alfa, 29 primerov različice beta in devet primerov različice gama.

"Delta različica je bolj nalezljiva kot ostale različice, zato tudi v NLZOH pozivamo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, da se cepijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici," pozivajo na NLZOH.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 8, Trebnje 6, Metlika 5, Mirna Peč 4, Črnomelj in Ribnica 3, Žužemberk, Šentjernej, Mirna, Šentrupert in Loški Potok 1

Posavje - Brežice 8, Krško in Radeče 4, Sevnica 1

M. K.