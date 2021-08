Odpeljali štirikolesnik izpod nadstreška ter ribiču kolo z motorjem

Med nedeljskim in ponedeljkovim popoldnevom so neznanci v Vidovičih odpeljali štirikolesnik, parkiran pod nadstreškom. Štirikolesnik, znamke CF otoXL 520, rdeče barve, kranjskih registrskih tablic, naj bi bil vreden okoli osem tisoč evrov. Metliški policisti so opravili ogled kraja, storilce pa še iščejo.

Krški policisti so sprejeli prijavo o tatvini kolesa z motorjem Tomos APN 4, brez registrskih tablic, ki ga je lastnik pustil v grmovju ob reki Savi v Žadovinku, kjer je lovil ribe. Lastnik je oškodovan za okoli dvesto evrov.

Vlom v hišo in avtomobil

Policisti iz Šentjerneja so opravili ogled kraja vloma v stanovanjsko hišo v Šmarju. Do vloma je prišlo že v noči na nedeljo, a so domači vlom opazili šele v nedeljo zvečer, ko so ugotovili, da pogrešajo nekaj denarja in nakita. Storilci prostorov niso razmetali, so pa izklopili senzor za luč. Skupne škode je za nekaj več kot tri tisoč evrov.



Popoldne so trebanjski policisti opravili ogled vloma v osebni avtomobil na območju Debenca. Med 11. in 15. uro se neznanci izkoristili odsotnost lastnika, ki je sekal drevesa, vlomili v avto in odnesli motorno žago Stihl 261 CM in denar iz denarnic. Podjetju, ki je opravlja sečnjo dreves, in trem delavcem so povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Vinjen trčil v avto pred njim

Brežiški policisti so zvečer obravnavali prometno nesrečo - 40-letni voznik, domnevno zaradi prekratke varnostne razdalje, je trčil v avto pred njim. 23-letni voznik slednjega je bil v nesreči lažje poškodovan. Policist so obema odredili preizkus alkoholiziranosti, pri čemer je pri 40-letniku rezultat pokazal 0,46 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Mejne zadeve in tujci

Nekaj po sedmi uri zjutraj so brežiški policisti in policisti specializirane enote za nadzor državne meje iz Brežic v bližini Rigonc prijeli pet državljanov Irana.

Črnomaljski policisti so dopoldne v Tribučah prijeli šest državljanov Afganistana. Popoldne so v Ziljah ustavili osebni avtomobil, v katerem je 21-letnik iz Albanije vozil dva tujca, ki sta v državo prišla mimo mejnega prehoda. Tudi ta dva naj bi bila iz Albanije.

