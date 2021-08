Podpisana pogodba za obnovo Vodovodnega stolpa

31.8.2021 | 19:00

Pogodbo je v imenu Občine Brežice podpisal župan Ivan Molan, v imenu izvajalca pa direktor podjetja SL-inženiring Boršt d.o.o. Jure Lopatič. (foto: Občina Brežice)

Po svečanem podpisu so zbrani v skladu z nekdanjim namenom Vodovodnega stolpa nazdravili z vodo iz pipe.

Vizualizacija

Brežice - Pred Vodovodnim stolpom so danes podpisali pogodbo za obnovo stolpa, ki zajema utrjevanje konstrukcije in temeljito obnovo notranjosti in zunanjosti. Stolp, ki bo, kot so prepričani v Brežicah, po obnovi obogatil turistično ponudbo v občini, bo obnavljalo podjetje SL-inženiring Boršt d.o.o., pogodbena vrednost del obnove znaša 1.578.177,45 evrov z ddv. Rok za dokončanje gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del je 31. 5. 2022, za obiskovalce pa naj bi stolp odprl svoja vrata do konca leta 2022.



Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, si je občina že dve leti prizadevala za obnovo 46 m visokega stolpa, ki je ena najvidnejših znamenitosti v Brežicah, kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in tehničnega spomenika. V 2020 je bilo urejeno lastniško razmerje z najemnikom, februarja 2021 pa je občina že pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Pri obnovi je izjemno pomembna rekonstrukcija stolpa za zagotovitev stabilnosti in potresne varnosti, saj je pregled objekta razkril, da je Vodovodni stolp le še 60% potresno varen. V nadaljevanju obnove stolpa si želi občina urediti tudi paviljon ob stolpu, občina je nepremično v Ulici stare pravde že odkupila. Paviljon bo namenjen obiskovalcem, saj se v stolpu zaradi premajhne površine ne morejo izvajati dejavnosti, kot je trgovinica spominkov, kavarna, itd. Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, tako turistične kot kulturne in družabne. Župan Ivan Molan je občane tudi zaprosil za razumevanje in potrpežljivost med potekom del obnove stolpa v središču starega mestnega jedra.

Podrobneje je projekt obnove stolpa predstavila vodja Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc. Namen projekta je, da bo objekt Vodovodnega stolpa postal razgledna točka, ki bo služila predstavitvi kulturne in tehniške dediščine. Z rekonstrukcijo se bo stolp prilagodil ustrezni novi namembnosti in obiskovalcem. V sklopu projekta obnove se bodo uredili klet, pritličje in šest nadstropij – skupaj osem etaž (K+P+6). Rekonstrukcija predvideva odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do 4. etaže in izvedbo novih etaž z novim notranjim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov (5. nad.) in vodohrana (6. nad). Na nivoju vodohrana bodo izvedeni preboji sten, ki bodo obiskovalce omogočili dostop do obstoječih oken v osmerokotnem lesenem ovoju rezervoarja. V pritličju in zgornji etaži si bo možno natočiti tudi vodo v vodni fontani, ki bo rdeča nit obiska stolpa. Izvedla se bo temeljita prenova inštalacij in uredilo ustrezno prezračevanje ter predvsem telekomunikacijsko omrežje znotraj stavbe. Nad vhodom v stolp bo postavljena nova, višja nadstrešnica, ki bo funkcionalno povezana s stavbo in bo nudila senco oz. zaščito pred vremenskimi vplivi. Ploščad pred stolpom bo opremljena z zasaditvijo v premičnih koritih z rastjem, sedali in pitnikom. Vodovodni stolp bo dostopen za vse, poleg stopnišča bo vseh osem etaž povezovalo tudi dvigalo, sporočajo iz brežiške občine.

Zbrane na svečanem podpisu pogodb je nagovorila tudi predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki je dejala, da jo izjemno veseli, ker bo simbol mesta prenovljen in bo zaživel v novi vlogi. Opozorila je, da je Vodovodni stolp pomemben ne le za lokalno okolje, temveč tudi širše, saj je poleg brežiškega vodovodnega stolpa edini še ohranjeni na drugem koncu države, v Kranju.

M. K.

