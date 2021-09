Danes brez elektrike

1.9.2021 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVINEK 1999;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA 1997, TP LEDEČA VAS 1997, TP BREZJE PRI PREKOPI 1997;

- od 7:30 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU 1999, TP GRMOVLJE1 1940.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP STRANSKA VAS 2 NM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TLAKA, na izvodu TLAKA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Novo naselje.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Prižev Dol, nizkonapetostno omrežje – Prižev Dol desnomed 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Nemška gora med 8. in 13. uro.

M. K.