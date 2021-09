Začenja se novo šolsko leto, že tretje v znamenju epidemije

1.9.2021 | 07:00

Foto: arhiv DL

Za 193.116 učencev in 76.000 dijakov se danes začenja novo šolsko leto, že tretje v znamenju epidemije covida-19. Pouk v šoli bo potekal po modelu B ob upoštevanju preventivnih ukrepov. Prvič bo šolski prag prestopilo 21.198 prvošolcev. Učenci zadnjega triletja in dijaki se bodo prostovoljno samotestirali, za učitelje velja pogoj PCT.

Letošnje šolsko leto se bo začelo približno tako, kot se je lansko šolsko leto končalo. V šolske klopi bodo sedli vsi učenci, a nekaterimi omejitvami. Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo lahko v šolah izvajali vse dejavnosti in programe, vključno z dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji.

Model B predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine, na primer pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, vse ob izvajanju higienskih ukrepov.

Učitelji bodo morali izpolnjevati pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran), stroške testiranj bo kril državni proračun. Dijaki in učenci tretjega triletja pa lahko teste za samotestiranje doma dvignejo v lekarni z zdravstveno kartico ali potrdilom o vpisu.

Šole bodo za prvošolce, ki jih je letos manj kot lani, pripravile posebne sprejeme. Vsem zaposlenim staršem, tudi tistim v zasebnem sektorju, bo že drugo leto zapored pripadal dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v poslanici ob začetku novega šolskega leta šolarje pozvala, naj ne pozabijo na vrline in pravila varnosti. Šolarjem je zaželela zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto ter naj bodo odgovorni in spoštljivi do sebe in do drugih.

Predsednik republike Borut Pahor pa je v poslanici pred začetkom šolskega leta izpostavil, da moramo vsi storiti vse, kar je mogoče, da bo pouk v šolah varno potekal celo šolsko leto. Po njegovih besedah je to cilj strateškega pomena.

Na prvi šolski dan previdno na cestah

Novo šolsko leto pomeni tudi več otrok in mladostnikov na cestah. Zato se vrstijo številni pozivi voznikom, naj bodo nanje še posebej pozorni, v okolici šol in vrtcev pa naj dodatno zmanjšajo hitrost. Policija znova poziva k previdnosti na cestah. Marsikje bodo prve dni pouka na cestah v bližini šol dodatno prisotni policisti in redarji.

Zagotavljanje varnosti otrok in mladostnikov je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Tudi ob začetku šolskega leta zato policisti starše in voznike pozivajo, naj z upoštevanjem prometnih predpisov in nasvetov policije zagotovijo varnosti otrok v prometu.

Tudi notranji minister Aleš Hojs je v poslanici pred začetkom novega šolskega leta k previdnosti in odgovornosti pozval vse udeležence v prometu, starše, učitelje in policiste. Kot je še dodal, bodo slednji v prihodnjih dneh med drugim na voljo za kakršnakoli vprašanja, prav tako pa bodo pregledovali cestno signalizacijo ter poostreno nadzirali promet.

V Velenju in na Ptuju bodo šolarje in druge ranljive udeležence v prometu v novem šolskem letu pozdravili inovativni prehodi za pešce - 3D-zebre.

V šolske klopi bo sedlo tudi 21.123 prvošolcev, ki na poti v šolo potrebujejo spremstvo. Vsi učenci, ki živijo daleč od šole ali nimajo urejene varne poti v šolo, pa so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. Stroške teh prevozov krijejo občine, organizator prevoza pa mora poskrbeti za varnost otrok.

Za varnost otrok mora biti poskrbljeno tudi na šolskih avtobusih. Na teh morajo šolarji sedeti na sedežih, pripeti z varnostnim pasom, torbo pa morajo imeti na tleh poleg sebe.

Kot so opozorili tudi na Javni agenciji RS za varnost prometa, so odrasli tisti, ki se morajo zavedati pomena pravilnega pripenjanja ter doslednega nameščanja otrok v otroške zadrževalne sisteme tudi med izvajanjem organiziranih šolskih prevozov.

Od danes upravičenci do subvencioniranih vozovnic ne bodo več omejeni na relacijo od doma do šole, temveč bodo lahko brez omejitev potovali po vsej državi.

STA; M. K.